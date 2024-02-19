飯店、餐飲229壽星優惠 超殺

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農曆年後國旅與餐飲市場轉淡，王品集團旗下六大鍋物品牌、豐邑集團旗下新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店與豐邑逢甲商旅三飯店及太魯閣晶英酒店，以「四年才一次」為名，鎖定全台1.6萬名2月29日出生的壽星促銷拚買氣，229壽星最低只要200多元就可開鍋，平日2,290元起就可住房，掀搶客大戰。

農曆春節連假前、後皆是飯店住房與外食餐飲市場小淡季，新年假期結束後國旅與餐飲市場降溫漸淡，為衝買氣拚業績，飯店、餐飲業者不願赤裸裸直接殺價促銷，「巧立名目」創造誘因，分眾鎖定不同族群推出各種不同優惠方案以廣招徠。

王品集團根據內政部戶政司統計指出，全台有逾1.6萬人在2月29日出生，這些壽星們每年不是在提前一天在2月28日慶生，就只能過農曆生日，今年剛好是四年一次的「閏年」，2月29日出生的壽星終於能在當日慶生，王品旗下旬嚐、聚、嚮辣、尬鍋、和牛涮、青花驕等六大鍋物品牌，聯合推出「229壽星開鍋優惠」，釋出500個名額，2月底前電話預約報名，壽星生日當天到上述品牌門店消費，出示身分證件，就能享指定套餐2.29折優惠，最低200多元就能開鍋。

豐邑集團旗下飯店為229壽星祭出均一價2,290元的優惠住房方案。太魯閣晶英酒店鎖定2月29日壽星推出「等的就4你」住房優惠，2月24日至3月2日每人可以5,600元起住房，壽星入住可獲贈花蓮小農栽種的桑葚製成的慕斯蛋糕、紅酒、薰衣草浴鹽，以繡印上02.29字樣的生日專屬浴袍，並享客房升等優惠。

太魯閣晶英總經理趙嘉綺表示，除壽星優惠，並攜手同樣位在國家公園內的山月村推出三天二夜的「春日漫遊」住房專案，希望將2月住房率推升至70％、平均房價約1.15萬元。