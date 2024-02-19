綠電夯 EPC廠進軍海外

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再生能源熱，EPC（太陽能統包工程）廠也插旗海外。雲豹能源啟動海外布局，跟隨台商腳步前進東南亞市場。森崴能源與日本CHUGOKU電力集團策略合作，展開全球布局。泓德能源插旗日本市場，今年還將揮軍澳洲，海外事業貢獻可望放大。

在泓德能源成立之前的經營團隊就有了日本案場的開發經驗，去年又回頭插旗日本，在東京設立了辦公室，北海道也有案場正在籌備當中。泓德能源表示，日本電力市場比台灣成熟，有售電、發電業，同時也有不同轉供規則，電力銷售方面非常透明，電力市場幾乎完全自由化。澳洲電力自由程度更高，泓德能源會在當地找大型民營電力公司合作，把商業合作架構架好，之後就可以合作電價套利。泓德能源預期今年海外市場就會貢獻營收，占比可達10％～20％。

隨著製造業陸續撤出大陸，雲豹能源也跟隨台商的腳步前進越南、泰國、印尼與菲律賓等地，從工廠的屋頂型太陽能開始做起。雲豹能源表示，跟著台商布局東南亞市場，未來也進一步開拓當地的太陽能市場，耕耘陸域風電、離岸風電與生質能等。另外，看好日本儲能設置法規放寬，雲豹能源今年將赴日投資儲能案場。

森崴能源同樣積極布局全球綠電市場，去年先是與日本CHUGOKU電力公司和越南再生能源開發商（BBPH）簽署合約，共同投資越南再生能源電廠。其後又宣布與日本CHUGOKU電力集團簽訂「全球策略合作備忘錄」，攜手進軍海外潔淨能源案場，並與日商丸紅株式會社（Marubeni Corporation）合作投資儲能市場，啟動全球綠電開發行動。

看好日本再生能源熱潮，今年外貿協會也組團前去參加即將在月底登場的「日本國際智慧能源周」，攜手業者打造「台灣形象館」搶商機。