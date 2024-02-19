Appier沛星互動科技執行長 游直翰 打造AI獨角獸 給客戶成功方程式

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Appier沛星互動執行長暨共同創辦人游直翰，長期投入AI人工智慧研究，相當有熱忱的踏上創業之路，他所成立的Appier沛星互動科技，正以AI技術，幫助企業提高投報率（ROI，Return On Investment）並打造差異化的競爭優勢。

理工高材生的游直翰，不對客戶畫大餅，而是直接告訴他們「成功方程式」。AI人工智慧時代，企業成功的方程式為「第一方數據加上人工智慧（預測型AI及生成式AI），等於差異化競爭，亦能有效提高投報率（ROI）」。

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攤開游直翰的學歷，只有「學霸」一詞可形容。台大資工系畢業，赴美國史丹佛大學就讀碩士，進入該校人工智慧實驗室，師承全球AI人工智慧大師吳恩達（Andrew Ng），爾後再到哈佛就讀電腦博士學位。大學時代一頭栽進人工智慧的領域，他便著迷至今。

哈佛念書時與室友時常腦力激盪，也因此促成他與室友（Appier資訊長蘇家永）走上創業之路。在學術界沉浸了十年才創業，並非一帆風順，曾經運用AI引擎投入遊戲產業等，共失敗了八次，後來鎖定數位行銷領域，成立Appier沛星互動科技，才算開啟成功之路。

Appier沛星互動主要的商業模式為B2B（企業對企業），利用AI幫助客戶去判斷顧客行為產出洞察，以及有價值的商業決策，並提升轉換率。

初期所使用的是「預測型AI」模式。以電商客戶為例，針對不同類型的客戶，給予不同的行銷策略。例如，偵側到「價格敏感型」客戶正在比價，預期這位客戶即將要流失，值此關鍵時刻，AI系統會告知商家，趕快送出一張折價券，通常會促成交易成功。如果是「低價格敏感」型態的客戶，AI系統反而會建議推播最新最炫的產品訊息給他們。

2023年開始火紅的生成式AI，可在短時間內成各類型的素材，低成本產出大量不同型態的行銷方案，經過訓練後，AI系統會更加精準掌握客戶的喜好。

舉例來說，同樣的一款香水，其廣告文案的背景分別為森林場景或海邊情境，喜歡森林的客戶會點選以森林為背景的廣告文案，喜歡海景者也會偏愛有海景的DM。透過消費者不同的點閱行為，AI系統可以學習客戶的喜好，未來可做出更精準的廣告投放。

游直翰表示，預測型AI與生成式AI，可以相輔相成，產生出差異化的優勢及競爭力。除此之外，生成式AI還可以生成最佳行銷途徑和旅程。有了這項工具，人的價值就在於「選擇合適的工具及提供有效的第一方數據」。

2012年成立的Appier是純度很高的AI軟體公司，其背後股東包括有紅杉資本、日本軟銀、LINE、Naver、新加坡經濟發展局（EDBI）。該公司於2021年赴日本掛牌，短短一年多前從Mothers板（現為Growth板）成功轉Prime市場板。

以2024年1月16日收盤價計算，Appier市值高達新台幣389億元，為台灣極少數獨角獸軟體公司，也因為游直翰在學術界擁有豐富人脈，Appier邀請到Google前台灣董事總經理簡立峰擔任獨董，台大資工系教授林軒田、林守德等亦加入其經營團隊。