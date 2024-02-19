讓AI聰明學習 正反資訊都需要

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面對AI時代來臨，Appier執行長暨共同創辦人游直翰建議，企業要掌握自己的數據，不論是成功（正確）或失敗（不正確）的資訊，都值得被訓練，才有助於AI聰明學習。

AI成功方程式中，「第一方數據」是掌握在企業手中，也是最重要的因素。游直翰指出，企業需好好的整理及掌握資料，交由AI訓練時，不論是成功或是失敗都是值得被訓練的。

AI的學習過程中，不但要告知正確的答案，也需適當告知何謂錯誤的答案。經由正反兩方的訓練，AI才會知道何謂正確的資訊。

游直翰指出「生成式AI在數位行銷市場的成長可期」。2023年為止，生成式AI在市場的占比約3％，占21億美元，預測型AI則是占720億元，占比97％。但市調機構Market Research.biz預估，生成式AI在數位行銷領域，從2023年至2032年的年複合成長率近3成（29.2％），至2032年時達195億美元規模，成長率為8倍，呈現指數型成長。至於預測型AI為穩定成長的曲線。

預測型AI可以做到用戶分眾、用戶預測、及個人化等。生成式AI則是可以提供行銷計畫的生成、創意生成、影片內容及創意素材生成等。

Appier沛星互動發展出「預測型AI」加上「生成式AI」的商業模式，目前客戶包括有星宇航空、foodpanda、漢堡王、星傳媒體及南韓遊戲大廠Nexon。

舉例來說，南韓遊戲大廠Nexon利用AI找出可以再度行銷的客戶（如，三日內APP有購買行為、單日內開啟遊戲至少5次以上）成功在遊戲熱度消退期之際，再創一波熱潮。漢堡王則採用Appier個人化行銷平台，成功挽回流失客戶並下單，實現高達31％轉換率。