泰鋒染化固碳方案 打造永續競爭力

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因應氣候變遷，全球許多大廠、企業紛紛致力開發減碳技術。尤其台灣以出口導向為主的產業，將面臨各國實施碳關稅的減碳壓力，因此開發減碳技術勢在必行。 超過40年以上染料及化學品經驗的泰鋒染化公司，董事長邱灯松以「染整環保團隊領頭羊」之姿，帶領團隊持續研發環保、高效、節能領域。近年來更以「利用生質燃料油及水生植物之固碳方法」，提供大家節省成本、零碳排、負碳排之碳經濟目標，目前中華民國專利、以及多國專利申請中；並受邀到北科大、紡織綜合所、以及2023 TITAS展上公開演講，提供國內最具成本效益及節能永續的方式，助各大產業及企業邁向淨零碳排放的目標，打造永續競爭力。

紡織產業是全球第二大製造業，占全球碳排量10％。綠色製造無疑是紡織廠未來重要的節能指標，而鍋爐的選擇顯得格外重要。工業鍋爐為產業營運中相當重要的設備，它的品質與效能會直接影響著各式各樣的產業運作。而大多數的工業鍋爐使用燃料（如煤、天然氣或油）燃燒以產生熱量，將會產生大量的二氧化碳和其他溫室氣體。這些溫室氣體會進入大氣層，對全球氣候造成影響。

還有，紡織廠中的工業鍋爐通常需要大量的空氣進行燃燒，因此會產生大量的空氣污染物，如煙塵和氮氧化物，這些污染物對人體健康和環境造成威脅。因此選擇合適的鍋爐更顯得特別的重要。

邱灯松表示，鍋爐燃燒係屬於內控之直接能源，其所產生的蒸汽是工業生產的重要熱能來源，但是鍋爐燃燒就必須用到燃料，燃料的選擇攸關成本及燃燒後所排放的空污氣體。不管煤炭、燃料油或天然氣都是化石燃料，燃燒後都會排放SOx、NOx 、TSP（懸浮顆粒）等空氣汙染物，以及CO2 、CH4 、N2O等溫室氣體。因此，目前最迫切的就是能找到減少空污及溫室氣體之方法。

減少空污及溫室氣體

為紡織業加值轉型

針對環境的空污排放之改善使其降低問題，近年來泰鋒染化研發成果豐碩，其中NOx已獲中華民國專利、以及歐盟、日本、美國、大陸等多國專利申請中。邱灯松分享泰鋒染化發展節能減碳（含水處理、空氣汙染減少及保護生態環境）成果、契機及全球視野，開拓降低空污排放新紀元，於2023 TITAS發表，瞬間成為台北紡織展的亮點。

邱灯松表示，2026年歐盟碳稅正式上路，台灣紡織產業以出口為導向，如何跟上全球趨勢、落實永續概念，善盡地球公民的責任，成為淨零碳排新顯學。環保署三年前針對空污加嚴規範：NOx為100ppm、SO2為50ppm，懸浮微粒為30ppm，該公司原本使用中油重油，NOx為170ppm，顯然必須改善。政府希望業者改用天然氣，但天然氣成本高又必須注意易爆的公安問題，故尋找出NOx 70～80ppm的植物油（棕櫚油）替代中油重油。

泰鋒染化公司基於安全第一，選擇使用植物油（棕櫚油），並對其排放之空污如PM2.5、SO2、NOx之濃度降低符合政府規範，進行多年研發有顯著的成效，包括：已能將NOx降低至25ppm（政府規範100ppm），SOx降低至1ppm（政府規範50ppm），懸浮顆粒降至12ppm（政府規範30ppm）。此外，備受關心的減碳（CO2）議題，該公司研發利用水生植物來固碳（進行光合作用將CO2轉為葡萄糖及O2），且有效果。

邱灯松表示，目前的固碳技術仍存在高成本、能源需求大及地質風險等問題。而根據環保單位之法規，只要是生質能源，不管是固態如木顆粒、液態如植物油等，都可以視為生質能，可以不列入CO2之排放統計。值得一提的，泰鋒染化團隊經過多年來的研發及實作成功，利用生質燃料及水生植物（布袋蓮、浮萍、大薸）之光合作用而產生之固碳方法，可提供低成本且能夠使製程中的碳排放量達成碳中和、或甚至負碳排的固碳方法。

用植物油取代傳統重油

讓固碳既安全又省錢

邱灯松進一步表示，由於生質燃料燃燒後所產生的二氧化碳，可以不列為溫室氣體之排放量，因此一般工業製程若使用該方法，利用生質燃料及水生植物之固碳方法有助於達成整體製程中的碳中和甚至負碳排，藉此將有助於實質減少溫室氣體之碳排放量，此重大研發成果，已申請中華民國專利。此舉也是國內首度發表的既安全、又省錢的固碳方法。

目前國內許多紡織大廠為了降低空污排放，砸下巨資甚至高達億元以上購買設備；但若能使用「植物油」花費並不多，卻可以全部解決空污排放問題。不但節省成本、節能減碳，更是產業落實淨零減碳，達到永續經營不可或缺的關鍵技術。

泰鋒染化廠位於桃園，而桃園地區擁有豐富的大自然界的水生植物，俗稱「綠魔鬼」。他以自己公司為例，以「降低二氧化碳排放的鍋爐燃燒方法-以火力大小及煙道分析」，以及「鍋爐節能減碳實例」，分享該公司三年來研發成果：利用「生質燃料-棕櫚油」、以及採集大自然中的水生植物（綠魔鬼）之固碳方法僅花50萬元，即解決了該公司最具成本效益及節能永續的方式，同時達到環境保護、節能減碳、以及碳中和、甚至負碳排的目標，並協助各大產業及企業邁向淨零碳排及永續發展目標。