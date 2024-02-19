3S創新策略告捷 慶豐富奪精品獎

窗簾大廠慶豐富實業公司（9935）近來好消息不斷，除了已穩坐北美市場前三大無拉繩安全窗簾領導廠商地位，且長期供應Lowe’s、Walmart、IKEA、Home Depot、日本宜得利等全球大型量販連鎖通路的銷貨營收逐年成長外，近四年來積極布局的電商，去（2023）年營收再呈現兩位數成長率，同時，在創新產品的研發成果上，也交出亮麗的成績單，其中，所創新研發出的「rPET無繩遮光百葉簾」日前更獲頒台灣精品獎，這也是該公司在榮獲多項國際獎項歷程中，首次榮獲台灣最高榮譽設計獎項肯定，再為慶豐富寫下新頁。

慶豐富新一代環保安全窗簾首創採以AIO結構設計，是全球最先進的全一體化（All-in-One）結構設計，將各項功能整合為一體，提升產品的整體性和使用便利性，同時透過智能系統設計，讓窗簾得以實現自動化及遠端控制，該技術不僅提升了窗簾的智能化水平，還為消費者帶來便利的生活體驗，尤其，產品材質係以環保為出發點，在壓出技術方面不斷研發，探索使用可重複使用的塑膠環保材料，該技術應用可順應綠色環保趨勢，並朝向輕量化規格開發，減輕窗簾整體重量，安裝、使用上將更加方便，同時大大減低對自然資源的耗用。

紡織技術方面則專注於環保材料的高品質窗簾布料，這些材料包括可回收材料、再生纖維等，同時，也投入居家機能布料的開發，結合先進的紡織技術採用機能性布料，如防火、隔熱、防水、防塵、防菌等，應用在窗簾產品上，能大幅提高窗簾的性能，滿足消費者多元實用性的需求。

慶豐富過去主要以研發代工（ODM）為主，目前已逐步將重心轉向以研發代工與自有品牌及通路並重的經營模式，窗簾產品涵蓋蜂巢簾（風琴簾）、羅馬簾、捲簾、百葉窗簾及立式百葉窗等五大主要系列。

現在的慶豐富不僅擁有厚實的生產實力，更注重產品的設計創新，目前已確立了安全（Safe）、智慧（Smart）和永續（Sustainability）等3S創新策略，為未來的產品創新奠定了堅實基礎，慶豐富並將透過智能化產品推廣，藉由強化智慧技術的研發和應用，推出更具創新性的智能窗簾產品，並提升精進客製化能力，提供符合客戶需求的窗簾解決方案，並著重「永續環保」的企業發展重點，致力於環保材料的研發和應用，將生產過程對環境的影響降到最低。