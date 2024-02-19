強化營運 慶豐富積極布局電商市場

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北美前三大無拉繩安全窗簾領導廠商－慶豐富實業公司（9935）為再進一步深化確立市場競爭力與強化營運靈活性，一方面積極多方布局電商客製化訂單市場，另一方面採取多元產地生產、優化產品結構與原料成本管控、線上及線下整合等經營策略，尤其近來大量挹注研發資源，期盼未來再創新營運新高峰，並早日接軌ESG永續目標。

慶豐富表示，目前慶豐富生產基地分布在台灣、中國大陸、越南等地，並在美國亞特蘭大據點擁有客製化生產工廠，透過多元化產地布局將有助於應對全球貿易變化、降低風險，且可提供更靈活的供應鏈選擇，同時關注原物料成本，藉以提高生產效益和降低製造成本，讓慶豐富可在市場中保有優勢競爭力，且該公司積極投入應對電商趨勢，透過線上銷售平台推動電商模式及提供快速客製化服務，滿足個性化產品市場的需求。另外，為了對應中美貿易壁壘，慶豐富生產基地特劃分為中國供應鏈與非中國供應鏈，降低對中美貿易摩擦的風險，同時可適應不同地區市場的需求。

為因應窗簾市場多元需求與潮流，慶豐富現正投入開發三種不同產品組合：（一）固定尺寸：供應對窗簾尺寸要求相對標準的消費者，提供預定尺寸窗簾，方便迅速選購。（二）快速客製化：注重個性化的消費者，提供快速客製化的選項，可讓消費者選擇尺寸、風格、顏色等，以滿足挑選需求。（三）專業客製化：對於裝修市場和有特殊需求的客戶，提供更專業的客製化服務，包括特殊尺寸、設計及功能需求等。

在市場推展計劃方面，零售市場將透過零售渠道，如居家五金中心、批發或會員店、百貨公司等，與合作夥伴建立穩固的合作關係，提供固定尺寸和快速客製化的窗簾產品，同時藉由品牌推廣吸引消費者；而電商發展趨勢已是市場潮流，慶豐富將持續強化線上銷售，提高在電商平台的可見性，並透過大數據分析消費者使用痛點，進行擬定產品和行銷策略，推升電商銷售比例；在裝修市場的推展上，則是與裝修、建設公司建立長期合作關係，提供專業客製化服務，並參與相關展覽與活動。

慶豐富並表示，當以ODM為主的發展策略時，市場行銷並非為重點，然而進入B2B2C的電商市場，行銷就成為必要策略了，市場推廣計劃的實施至關重要，目前慶豐富將透過電商銷售比重持續提升，確保未來營收與獲利的持續成長。