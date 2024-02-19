新應用發功 類比IC廠轉旺

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類比IC族群營運表現

台系類比IC廠商位處產業關鍵地位，營運轉旺，茂達（6138）、致新（8081）朝DDR5新應用發力；力智（6719）也在AI PC上與OEM廠合作密切；來頡（6799）搶占WiFi市場迭代商機，與國際大廠配合。

半導體業者指出，伴隨著國際IDM大廠在政治因素的考量之下，已經逐步棄守大陸市場，台廠將有望依其靈活性，擴大市占率，並在應用升級下，站穩新領域市場。

致新為調整最速之老牌類比IC，主要仰賴其以直銷方式進行銷售，使公司能更直接、迅速地得知市場需求變化，並減少訊息經由通路商傳遞而造成資訊落差，因此，庫存調整方面具較高靈活性及效率；近年也積極跨入DDR5之伺服器領域，穩固其面板／PC相關產品線之餘，尋找新成長動能。

茂達則為DDR5進展較為領先之公司，受惠原先就有風扇驅動應用，切入伺服器、車用、工業應用驗證具備相關經驗；茂達持續開發Vcore產品，預估下半年便會有和品牌商及SoC開案，擴增產品廣度。

力智則與OEM大廠密切合作，同時具備功率積體電路（Power IC）與功率分離式元件Power IC (Power Discrete)產品線之設計研發。

今年國際CPU大廠英特爾及AMD新平台出貨量增，力智也推出新一代伺服器、資料中心與 GPU 平台的 SPS （智慧功率模組）產品，增添2024年營運動能。

來頡主力產品WiFi RF模組之電源管理IC，為美系網通大廠主要供應商之一。

由於客戶多為電信運營商，今年受惠網通產品規格升級，下半年逐步提高滲透率。此外，來頡看準NB及外接式bongle（無線訊號連接）往USB PD3.0升級之趨勢，投入研發相關產品，積極搶攻USB Power Delivery (PD)及SSD兩產品線。

矽力受惠於大陸國產替代需求，本土化的商機可期。在陸系知名手機品牌重返市場，過往與矽力-KY合作縝密，今年手機出貨量有望再進一步提升；毛利率也冀望透過新產品、新技術、G3／G4微縮製程平台拉高，走出去年營運低谷。