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交屋潮爆發 營建股Q1營收有看頭

隨房市利空淡化，首季交屋及銷售熱潮，將有助營建股營收衝高。圖／本報資料照片
隨房市利空淡化，首季交屋及銷售熱潮，將有助營建股營收衝高。圖／本報資料照片

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房市交屋潮爆發，營建類股國建（2501）、昇陽（3266）、達麗（6177）、潤泰新（9945）業績飆，1月營收年增率高達1至8.96倍開紅盤；隨房市利空淡化，首季交屋及銷售熱潮，將有助營建股營收衝高。

國建今年預計有4筆新案完工交屋，包括新北「國泰和河」、桃園「國泰溪境」、台中「國泰Most+」、台北南港「國泰悠陽」，完工量將達127億元，1月營收19.6億元，創同期新高，年增1.01倍，市場樂觀全年業績將優於去年。

昇陽去年營收42.42億元、年增近46％，今年1月續強，在「昇陽國詠-麗池區」跨年度交屋入帳下，單月營收再度站上10億元大關，改寫同期新高紀錄，年增率高達4.43倍，首季營收有看頭。另外今年還將有總銷5億元的台北市石牌路案完工入帳，昇陽業績可望再推升。

達麗去年營收攻上154.26億元新高後，今年將有「陽明大苑」、「達麗松丹」等案完工交屋，完工量達115億元，今年1月營收2.61億元創同期新高，年增8.96倍，市場預期全年營收將站穩百億元關卡。

潤泰新的新店案交屋入帳，1月營收達29億元，年增73.52％，今年將還有「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」、「潤泰左岸生活」等新案完工交屋，完工量逾50億元，明顯優於去年。

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