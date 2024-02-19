奇鋐、欣興等16檔外資買不停 扛多頭大旗

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16檔外資買不停股

台股金龍年開紅盤寫下18,725點的歷史紀錄，投資人並未全部展笑顏，756檔個股股價在年線之下，資金在強勢股中找機會布局卡位，台股專家建議，投資人追蹤扛台股多頭大旗的外資買不停股如台積電（2330）、奇鋐（3017）、欣興（3037）等逢拉回布局。

外資今年來買超台股集中市場892億元，推動指數上漲676點，締造18,725點的創新高紀錄，16日指數收在18,607點，期間台積電一檔就貢獻了751點，超過指數的漲點，意味台股個股表現為主，未百花齊放。

康和證券投總監廖繼弘表示，台股的贏家選股策略即是「馬太效應」，強者愈強弱者更弱的操作選股邏輯。

選出外資今年來買超、技術面呈現多頭排列的個股依序有台積電、奇鋐、欣興、日月光投控、大聯大、台燿、華東、世紀鋼、中興電、東陽、力成、華城、文曄、台星科、亞力、前鼎等。

台新投顧副總黃文清認為，今年生成式AI為全球的投資主旋律，外資除了將世界級的台積電列為回補的標的外，晶圓下游半導體封測日月光投控、力成、台星科等一併布局，單月營收頻創新高的散熱模組的奇鋐也是列為買進清單之一；並對具有高股息及成長動能的IC通路大聯大、文曄相當青睞；同時政府推動的綠電政策受惠股如世紀鋼、中興電、華城、亞力更是非電子股的首選標的。

東陽為外資今年買超的非電子股，受惠北美暴風雪頻傳，東陽1月合併營收22.88億元，年增52.75％，月增7.16％，創新高，並挾著匯兌收益貢獻，自結1月稅前盈餘5.5億元、年增11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，再創史上單月最賺紀錄，東陽股價在16日寫下95元最高紀錄，顯示外資提前卡位眼光精準。

永豐投顧總經理李學詩表示，美股漲多有拉回風險，目前火熱的AI明星股建議等待冷卻再承接，本周指數區間18,200點至18,700點。由於股市尚熱，非AI股且今年業績至少有機會成長2成、落後補漲的個股都是有表現的機會。