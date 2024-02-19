穩懋自行車族群補漲 外資叫好

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外資欽點落後補漲題材股

台股開紅盤日激情大漲後，16日小跌0.2％，市場稍微冷靜，外資目光聚焦落後補漲題材接棒，大和資本證券升評穩懋（3105）至「買進」，推測合理股價升為195元，是電子類股中相對低基期代表；里昂證券升評自行車族群，認為產業景氣已接近黑暗盡頭，看好報酬風險比具吸引力。

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成指出，儘管大陸智慧機終端銷售情況依舊不明朗，但對穩懋切入資料中心、促進AI建置資料傳輸升級抱持樂觀想法。更重要的是，歷經二年營運顛簸期，大和資本看好，穩懋獲利水準下半年即將恢復常態。

外資估計，穩懋2023年雖面臨營運考驗，2024年將步出泥淖、轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）跳升至5.35元，2025年EPS更直接站回10.63元，重返每股賺進一股本榮景。

群益投顧指出，雖然穩懋本季業績受淡季影響，不過受惠手機景氣復甦、Wi-Fi大客戶市占率回升，預期第一季至第三季營收逐季增加，本季為2024年營運谷底。 AI概念股一路狂飆，惟短線利多強漲，16日漲勢分歧，盤面釋出資金活水轉進目前基期相對較低，產業谷底回溫的自行車族群，美利達漲停，巨大、桂盟皆大漲逾8％，法人看好在庫存逐步去化後，預料最快自第二季起高階車種出貨將有明顯復甦。

里昂證券過去一年半對自行車族群看法相當保守，現在正式轉為樂觀。儘管目前庫存水位仍偏高，可能需要二至三季時間打消庫存，里昂分析顯示，桂盟庫存水位自第三季起可望恢復正常，美利達與巨大則可望在第四季回歸健康水位。

里昂證券將桂盟投資評等從「賣出」跳升到「買進」，並指出，桂盟作為鏈條製造商，在供應鏈中具備領導地位，因此，在未來新一輪的重新拉貨循環中，將是優先受惠對象。同時，鏈條規格持續提升，且桂盟在庫存控管上相當嚴謹，均有助桂盟先自行車雙雄一步告別產業逆風環境。

放眼後市，美利達、巨大、桂盟三家自行車代表企業2025年獲利可望成長26％～54％，看好此三檔個股股價從此脫離底部。里昂證券將美利達投資評等由「劣於大盤」升為「優於大盤」，並維持巨大「優於大盤」投資評等，推測合理股價分別上調至200元與210元。