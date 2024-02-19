工信、群光等14檔蓄勢待發 法人搶先囤貨

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14檔「開春補漲」股 法人搶

台股金龍年開紅盤一舉突破歷史高點，指數於高點震盪，買盤可望轉進當前仍低基期、未來趨勢看好的產業。

投資專家建議，鎖定龍年開盤首周股價仍低於月線，但法人近五日持續買進囤貨的個股，計有工信（5521）、群光（2385）等14檔，待籌碼沉澱穩定後，可望迎來「開春補漲行情」。

據統計，盤面上有工信、宏達電、群光、楠梓電、華航、四維航、南亞、明泰、元晶、台塑化、鴻華先進-創、松瑞藥、和成、漢磊等14檔個股，在金龍年開盤首周二日的股價仍低於月線，近五日漲幅除了楠梓電、松瑞藥、宏達電等，其餘表現則較為壓抑，不過周買超獲得法人青睞囤貨，買賣超張數介於1,009～2,004張不等。

從產業分類上來看，電子族群為大宗占六檔，其中通信網路、電子零組件各有兩檔，航運股也有兩檔入列。

此外，營建股的工信公布1月營收5.14億元、年增78.94％，工信取得高雄市捷運黃線統包工程金額302.96億元，再加上在手案量近400億元，法人預估未來三年營運成長無虞。

第一金投顧董事長陳奕光表示，2024年散裝供給與需求成長率約2％，供需相對貨櫃平衡，雙運河危機降低船舶周轉率，推升運價上漲。煤炭、鐵礦石貨物盤增加，推升海岬型及巴拿馬型船運價同步上漲，春節期間分別上漲17.29％及4.5％，輕便型運價則小跌2.91％；印度2024年新燃煤電廠啟動，推升煤炭需求增加，不過南半球進入雨季壓抑部份礦商需求，預計短期散裝運價將呈區間箱型區間走勢。

統一投顧董事長黎方國指出，塑化產業投資建議上整體中性看待，終端需求仍較疲弱，塑化產品報價維持低檔，原料成本偏高，後續需求須待農曆年後觀察中國地區回補庫存力道，目前塑膠產業中性看待。

群光公布1月營收76.95億元、年增8.6％，創歷年同期第三高。法人表示，群光鍵盤營收回穩，在傳統淡季之中不僅逆勢月增，亦有雙位數年增表現，顯示客戶庫存水位已低，訂單維持穩健。

市場普遍預期，2024年全球PC出貨量將重回個位數成長，隨著商用PC進入換機期，加上微軟將於明年10月停止支援Windows 10，以及PC品牌廠陸續導入AI應用，可望帶動換機需求。