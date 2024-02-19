17檔營收月年雙增法人愛 狂敲「這檔金融股」逾14萬張

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台股金龍年2月15日開紅盤後一度衝上18,725點再創歷史新高，買盤卡位業績暢旺順風車，篩選上市櫃1,800多檔股票中，17檔個股1月營收繳出月、年雙增，法人年初至今買超超過1萬張，投資人可望跟著法人看好的腳步獲利。

本周大盤面臨2月21日美輝達（NVIDIA）公布財報，因台股AI相關的強勢族群中，如AI伺服器、AI PC等許多類股為輝達相關供應鏈，專家預期財報內容將影響大盤能否持續向上攻堅。根據CMoney篩選，今年來三大法人買超超過1萬張個股，且1月營收月、年雙增的公司共有17檔，包括中信金、技嘉、台光電、奇鋐、矽統、瑞昱、東陽、文曄、國產、大聯大、正新、台燿、堤維西、英業達、遠傳、長榮、台積電等。

其中以電子股10檔最多，包括AI伺服器族群的技嘉、英業達，PCB族群的台光電，半導體族群的矽統、台積電，IC通路股文曄、大聯大，三大法人買超前五名中，以台積電買超26.66萬張最高，主要是法說會帶來不錯的展望消息吸引買盤進駐，也是帶動台股這波上揚衝新高的關鍵主力；另技嘉1月營收年增翻倍、月增逾3成的揚升力道，預期今年來自AI伺服器事業的成長動能持續強勁，法人買超逾4.12萬張點讚，股價近日強勢行情，連收八日紅K進逼400元大關。

法人指出，近期受到美國CPI高於預期下，市場開始預期美國降息時程會延後，雖降息方向不變，但美股多頭續攻及AI題材信心加持下，指數在AI科技題材持續發酵下，有望再創新高；另國泰證期顧問處協理簡伯儀也表示，指數大漲主要受惠台積電ADR在封關期間的累積，包括台積電等相關供應鏈表現強勁，只要持續連動股價，相關供應鏈類股仍有持續攀高的機會。