萬八高檔震盪格局，逢回積極偏多

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全球總經觀察：近期美股輪動創高奔馳走勢，被自己1月CPI數據高於市場預期算是澆了一盆冷水，四大指數一度回吐台股封關期間漲幅。就數據來看，美國通膨朝降溫趨勢並未出現改變（1月CPI年增率為3.1％，低於前值3.4％）。但1月非農就業大增35萬遠高於市場預期的18.5萬，失業率亦未如市場預期上升持平在3.7％，就業市場仍是相當火熱，去年12月零售銷售意外月增0.6％高於前值（0.3％）並創三個月來最大增幅，亦凸顯美國民眾消費力韌性極強。

整體就業、消費數據降溫情況明顯出現停滯，隱約透露美國抗通膨之役確實已進入深水區，也難怪聯準會（Fed）在今年首次FOMC會議（2月1日）聲明上明確表達排除3月降息的可能性，並強調目前通膨水位和經濟狀況並不適合降息，也就是說，今年上半年股市仍將面臨一定程度的資金緊縮壓力。

另從美股輝達、美超微及安謀於台股封關期間均創歷史新高，而台股權王台積電、股王世芯-KY新春開盤亦同步跟進並帶動台股刷新歷史高點來看，顯示受惠AI趨勢相關族群仍是目前股市向上攻堅關鍵。不過，AI商業獲利模式並不明朗，而從盤面類股輪動表現來看，市場資金延續去年偏食情況仍是相當嚴重，今年美台股漲勢幾乎還是集中在少數大型科技股（AI相關），在這種情況下，目前市場拚命追捧，股價位階均已在天邊的相關族群個股，後續肯定將面臨投資人拿放大鏡檢視AI獲利貢獻，今年操作難度真的是愈來愈高。

盤勢分析與投資策略：台股龍年開盤在全球股市偏多氛圍及台積電ADR於封關期間大漲逾1成下博得好彩頭，指數跳空補漲逾500點並於盤中推升歷史高點來到18,725點。以目前多方掌控盤勢走向處絕對優勢，而融資餘額相較2021年首次突破萬八的水位差距高達500多億，後續回補力道亦具不少想像空間來看，在美股強勢輪動創高格局未見明顯敗象之前，台股高點暫不預設立場。

只是，台股短線累積漲幅不小，評價面亦來到歷史中高緣處，後續走勢震盪加劇恐難避免，惟在指數跌破萬八之前，逢回仍可積極偏多，把握類股輪動。就選股上來看，輝達、美超微看回不回持續奔馳再次確認AI主流趨勢地位，IC設計（IP）、PC、散熱、PCB、網通等AI核心族群仍將是資金焦點，惟目前追高風險不小，耐心等待拉回，或以股價具基期優勢或技術面已見降溫者優先。另外，先前台積電法說透露前景亦似萬里無雲，先進封裝、設備、耗材等相關供應鏈亦是另一重點。