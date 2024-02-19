散熱族群元月報喜 Q1不看淡

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散熱廠元月營收

因應長假提前備貨，散熱廠1月營收表現不凡，雖然2月因有春節工作天數銳減影響，但散熱廠對首季展望普遍偏樂觀，法人估元月營收續創歷史新高的奇鋐（3017），首季可望挑戰歷年同期新高，雙鴻（3324）、建準（2421）亦可望拚平上一季，淡季不淡可期，另元月營收也同創歷史新高的邁科（6831）亦估全年營收雙位數成長可期。

受惠長假效應，客戶提前拉貨，散熱廠元月營收表現亮眼，奇鋐因出貨給輝達的3D VC持續放量，1月營收為56.75億元，以月增1.02％、年增101.92％，續創下新高，散熱新秀邁科AI伺服器散熱產品助攻，元月營收亦以1.7億元，月增24.2％、年增26.52％，再締新猷，成功為散熱股開春打響第一炮。

其他散熱廠雖然元月營收未能如奇鋐、邁科同步登頂，但元山、力致、建準也有寫歷年同期新高佳績，其中元山元月營收更以3.67億元，繳出月增68.24％、年增71.92％的高成長，另去年因消費市場需求走弱而受累的動力-KY，元月營收也看到春雁影子，單月營收以1.36億元寫下近三個月新高，月增6.61％、年增72.69％，回到歷年同期第四高。

針對元月報佳音，散熱廠表示，主要是因應長假、客戶提前備貨所致，此外，顯卡、伺服器、車用等需求略見回溫，也有挹注。

展望首季營運，動力-KY指出，首季雖為傳統出貨淡季，觀察目前客戶訂單需求仍保持良好的拉貨力道。

因顯卡、伺服器、車用等業務同步成長，元月營收表現略優於預期的雙鴻，首季因有水冷散熱的分歧管產品可望量產出貨，法人估雙鴻首季營收應可撐在歷年同期高點，拚平去年第四季的機率頗高。

同樣也有新品挹注的邁科其車用ADAS散熱產品自去年第四季開始出貨，在去年車用基期較低下，法人估車用出貨量今年將明顯成長，成為帶動全年營收雙位數成長的新動能。