迎拉貨潮 同泰、亞電1月齊高歌

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受惠於農曆春節前的拉貨潮、去年同期比較基期偏低，激勵軟板供應鏈1月營收普遍繳出年、月雙增營收成績單，其中以同泰（3321）創下19個月新高表現最佳，軟性銅箔基板廠亞電（4939）則以年增110％年增幅度最鉅。

而蘋果供應鏈也有嘉聯益（6153）重返年、月雙增營收表現，法人認為，2月營收將有工作天數減少的干擾，若合併1、2月來看仍繳年增營收成績單，較有機會期待觸底。

據軟板供應鏈公告的營收數字，欣興轉投資的軟板廠同泰以1.52億元登19個月營收高點，不僅月增30.8％，年增率也達86.8％，為2022年7月以來新高營收紀錄，同泰日前以每股11元發行3萬張現增股，對照同泰上周五收盤價16.15元，已有逾46％的價差。

軟性銅箔基板廠亞電1月營收也繳出年、月雙增營收成績單，單月營收達1.57億元，為最近4個月營收高點，月增5.02％、年增110％，為歷年同期次高紀錄。亞電表示，今年農曆春節落在2月，下游客戶自去年底開始提前備貨，其中跨省分運輸在1月下旬即停運，拉貨動能集中在上半月，下半月則以江蘇省境內出貨為主。

展望2024年，亞電維持審慎樂觀態度，去年受高庫存與通膨升息造成景氣低迷影響，下半年起不利因素逐步排除，生產出貨回到正常節奏，並預期中國景氣今年可望觸底回溫，帶動高階智慧手機銷量重返成長，亞電亦備妥昆山、東台兩廠生產產能，待市場需求爆發，可望挹注營運動能。

台郡則定調進入調整期，估2024年第一季產值年減10％～20％。台郡表示，公司所處消費型電子產業在2020至2022年疫情期間帶來高度的成長後，2023年進入調節而需求疲軟致營運下滑，今年雖面對產業衰退疑慮，台郡將以數年前開始研發高頻傳輸技術，開發因AI帶來巨量及高速運算市場發展後將產生的訊號傳輸需求，今年營運重心將專注開展傳輸技術整合及產品結構調整。