AI扮利器 安控股轉型換骨

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安控業者財報

安控股歷經陸廠低價搶單衝擊，營運表現低迷，惟隨著AI導入，2024年要靠AI脫胎換骨。晶睿（3454）、慧友（5484）、奇偶（3356）、杭特（3297）、昇銳（3128）、天鉞電（5251）等均表示，今年將強化AI研發及應用，寄望智慧城市、智慧樓宇及智慧工廠等趨勢所帶動的商機，並鎖定垂直領域深耕。

台灣安控產業自從受陸廠海康及大華等同業低價搶市後，經營愈發辛苦。雖然NDAA（美國國防授權法案）法案祭出，美國禁用陸製監控，台廠前兩年的確收獲不少轉單效益。

不過隨大陸業者赴海外設廠，淡化陸製色彩，NDAA效益逐漸趨緩，加上大環境不景氣、客戶去化庫存、同業低價搶單，安控業者2023年營收獲利「差強人意」。

包括晶睿、奇偶、杭特、昇銳、天鉞電等，2023年營運成績均不如前一年度。

面對經營低谷，安控業者研發不曾停歇，包括晶睿、奇偶等指標性業者表示，目前旗下所有安控產品均加上AI功能。至於二線安控也投入AI技術研發，並將市場放在垂直性市場。

晶睿由於具代工及品牌雙業務。品牌產品強化AI功能，至於代工產線則以降低成本及導入自動化產業線為主。奇偶計畫2024年推雲端管理平台。

慧友則是深耕交通相關垂直領域，陸續承接多項交通專案，未來看好行車安全影像監控服務，未來也期望以成為具備工業電腦能力的安控公司為定位。

昇銳則將AI運用於影像辨識，例如型體、顏色等辨識，來強化智慧監控服務，垂直應用領域則鎖定倒車影像的安全偵測。至於天鉞電的主力產品為智能攝影機及電子鎖，其智能攝影機鎖定車用及運動市場。

展望未來，隨著萬物連網的時代來臨，安控業者商機廣泛，包括智慧城市、智慧樓宇及智慧工廠等需求日增，亦有無限想像空間。