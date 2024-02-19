安控廠導入智慧化 擺脫價格競爭

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AI技術讓安控設備及服務，化被動為主動。善於運用AI的業者，將可擺脫價格競爭的惡性循環。

過去，安控設備多是防患於未然及回溯資料做為證據，以備不時之需。傳統安控設備，最主要功能為儲存監控，事件發生後，提供資料回看的方式，達到追蹤和佐證目的。

但未來，安控設備內含了軟體及AI功能，也意味著透過影像偵側、辨識及條件設定，安控設備可以做到「主動」警示，甚至預測危險事件的發生。目前最普遍應用為人臉及車牌辨識，已成為門禁、停車場等場域的安控管理的主流服務。

然而，安控有了智慧化功能，其應用範圍還會再擴大和提升，未來競爭的關鍵，就不會是價格，而是效率和功能。

以保全功能而言，透過AI可以「主動」偵側異常事件。舉例而言，具AI功能的安控設備，可以在有人闖入的第一時間，主動發出警報，其安全管理的速度，遠比傳統被動蒐證的監控來得更有效率。

而安控產品在智慧工廠也能發揮功效，例如，當機台故障時，監控可立即發出警示，管理者可以即時處理，整個產線生產效率即可明顯提升。

安控業者強調，AI技術在交通安全等垂直領域應用絕對值得期待。市面上已經有輔助駕駛汽車，但駕駛者仍需然眼觀八方，注意所有監視器動態。未來AI將替代駕駛者眼睛，當偵側到危險時，發布預警主動告知，AI也能以語音方式來提醒，就好比有一個聰明的副駕駛幫忙瞻前顧後。