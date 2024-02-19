詮欣三路並進 成長可期

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三動能驅動，詮欣（6205）拚2024年再成長，包括卡位傳統天線升級T-Box商機、引進卓毅資本藉以打入歐洲一線車廠，另開放外部策略合作的可能，目標鎖定三年內拚市值上百億。

詮欣去年因IPC市況不佳，成長力道受限，不過元月營收已初露曙光，經結算單月營收達1.34億元，寫下去年3月以來的新高，詮欣董事長吳連溪指出，IPC近期已有回溫，今年營運可望優於去年。至於能否回到2022年的高峰？吳連溪則表示，關鍵還是要看IPC。

受惠於產品組合優化，詮欣去年第四季毛利率也受到提振，法人估，詮欣去年第四季毛利率可望優於去年前三季的平均值37.27％，另今年毛利率也有續揚空間，有望接近4成。

為啟動新一波成長，詮欣射出三箭，其中深耕多年的車用今年可望發酵，吳連溪指出，車聯網帶動新的傳輸需求，傳統天線也因應此改變而升級成由多根天線包裹而成的T-Box，相準此商機，詮欣提前展開布局，繼日前取得客戶認證後，自動機也預訂在今年4月正式上線，估6月即可進入量產。

詮欣指出，今年聚焦三大領域沒改變，主軸仍是IPC，估營收占比達4成以上，車用占20％至25％，通訊占15％，PC和消費電子占10％～15％，成長最大仍是車用，相較去年占比15％，今年有望提升5至10個百分點。

為拚車用成長，詮欣去年射出第二箭，引進卓毅資本參與私募，希望藉此打入歐洲一線車廠供應鏈。

第三箭則是開放與不同業別展開策略合作，吳連溪強調，為了讓產品有更多出海口，擴大投資有其必要性。