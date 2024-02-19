撼訊 顯卡出貨拚增雙位數

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顯卡廠撼訊（6150）去年下半年出貨逐步回穩，看好美國顯卡市況持續增溫、歐洲市場亦自谷底回升，尤AI帶動相關應用需求成長，撼訊預期今年顯卡出貨動能將有機會雙位數年增，力拚全年營運由虧轉盈。

此外，撼訊近年亦積極著手布局AI應用，除了原本的GPU加速器外，在GPU伺服器、工作站領域，撼訊亦擬與上市櫃合作夥伴攜手建置生態系、提供AI運算服務解決方案，另鎖定包括醫療、IoT物聯網、智慧製造和教育等應用領域，在AMD及其它美系大廠平台基礎下，提供推理型AI服務。

隨著今年整體顯卡市況進一步回穩，其中已回歸長走勢的美國市場，可望再以更顯著增揚力道向上外，歐洲市場也從先前因俄烏戰爭衝擊中逐步回穩，加上今年第一季顯卡市場就有中低階新品推出，下半年隨著GPU大廠發表下一世代的新平台後，預期也將在新舊世代產品交替前帶動一波銷售潮，業者多對顯卡後市看法樂觀。

法人則看好AI應用需求持續增溫，為高階顯卡市場挹注利多，尤以去年整體顯卡市場的出貨來看，總量雖不見成長，但在AI帶動下，高階顯卡滲透率明顯提升，拉抬整體顯卡ASP（產品平均售價）進一步成長，預估撼訊今年亦可擺脫去年出貨低檔、以雙位數年增幅回溫。

撼訊近年除在既有AMD系列顯卡產品線，持續拉升中高階以上產品比重外，旗下撼與科技也和Intel合作、推Intel Arc系列顯卡，台廠中繼宏碁、華擎之外，第三家推出Intel GPU顯卡的業者，目前已向海外客戶出貨，期後續效益逐步發酵。

撼訊今年元月營收動能略回檔，月減22％、為4.65億元，約與去年同期當，並續有優於疫情前幾年的單月營收水位。