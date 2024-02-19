機電四雄訂單滿載 營運戰高

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機電四雄營運近況

台電強韌電網計畫、變壓器外銷及布局綠能產業，成為機電四雄－士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519）接單成長的動能，目前在手訂單均逾百億元，能見度達2026年以後，部分長單能見度看到2030年。因應訂單滿載，四雄競相擴建產能或建新廠。

機電四雄不單去年營收獲利飆，今年1月營收也傳捷報，市場看好全年營收、獲利可望續戰新高，激勵上周五（16日）股價全面走高，士電、華城收盤價更分別達137.5、503元，雙雙飆新天價。

中興電預估，台電強韌電網計畫今年將釋出600億元訂單，包括台電發電廠開關新建統包工程及設備161kv及345kv案量額約160億元，離岸風電第三區塊開發第一期變電站統包工程及設備金額約85億元、儲能場新建工程及設備約80億元、台電配電所屋內化工程及設備約20億元，中興電表示，有信心至少拿下其中300億元訂單。

中興電因應產能不足問題，去年斥資7.6億元，向凱勝綠能購入嘉義馬稠後產業園區廠房及土地，預計今年第一季投產，重電廠增至9座，預期年產能可提升15％～20％。

亞力接獲台電、台鐵花東雙軌工程及公共工程等訂單，1月新增訂單金額超過30億元，在手訂單破百億元。亞力表示，海外市場瞄準美國基礎建設所需變壓器等重電設備，與歐洲計畫推電網強韌計畫商機，透過海外子公司及合作夥伴，積極爭取外銷訂單。

亞力楊梅變壓器二廠今年投產，將用以生產2500KVA以下變壓器。亞力表示，可爭取台電採購180億元改良式及亭置式變壓器商機，預估每年可取得改良及亭置式變壓器約10～15億元訂單。

士電因應重電內外銷訂單顯著增長，預估今年重電事業業績可兩位數成長。士電表示，士電新竹重電廠產線從雙班增至三班，還斥資10億元建重電新廠，預計明年首季投產，年產能增加25％。

華城表示，台電強韌電網計畫、外銷及綠能產業是華城未來幾年營運成長三大動能，陸續接獲美國各州電力公司採購大型電力變壓器及小型配電變壓器訂單，中壢廠不單平日三班生產，第二季起增周末班且採三班生產，今年產能估增3成～4成。