高雄三建客 營收看再創巔峰

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高雄三建商今年營收主要來源

聯上實業（4113）今年因有三預售案交屋入帳，營收創高無懸念，去年獲利創新高的華友聯（1436），同樣有二個預售案入帳，營收將攀峰，而永信建設（5508）則有175億元的新屋可供銷售入帳，在高雄房市轉溫的環境之下，今年也有機會再創新高。

聯上董事長蘇永義表示，聯上海棠、聯上鉑麗、聯上We等三大案陸續交屋入帳，將成今年營收動能，不過因多在房價尚未飆漲時即已預售，預估毛利率不會太高，還好因為量體大，整體獲利金額應不會太差。

他說，聯上今年將再推三個預售案，並持續獵地推案，厚植未來業績動能。

聯上發言人呂信杰指出，聯上海棠總銷約40億元、聯上鉑麗約18億元，二案從去年12月起小部分交屋入帳，今年持續貢獻，聯上鉑麗未售出成屋也在今年進行銷售。聯上We大樓總銷達22億元，預定下半年起交屋入帳，法人估聯上今年營收將上看70億元新高。

華友聯董事長陸炤廷表示，總銷約24億元的建案CASA，可望從4月起交屋入帳；總銷約76億元的建案NeXT21，也可目前已售逾30％，因高雄房市後市看好，將分二階段銷售，以求賣得更好價格，拉升毛利率，並做為明年營收來源；明年另一營收主力，則是總銷56億元的Power City。法人估，華友聯今年在CASA全部入帳、NeXT21已售出的入帳，合計將逾50億元，創歷年新高。

永信建發言人陳怡均表示，永信建迄今已完工的案子共12個，總銷計110億元，另有三建案今年也將完工，總銷共65億元，今年可供銷售入帳的新成屋總銷共達175億元。法人說，永信建去年營收82.27億元創新高，今年可供銷售入帳案源豐沛，加上高雄房市回溫，樂觀營收將續拚新高。