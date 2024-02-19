百貨春妝春裝出場 首季業績拚打平

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去年農曆春節落在1月、今年在2月，百貨類股在去年業績高基期影響下，包括遠百（2903）、滿心（2916）、京站（2942）、米斯特（2941）等1月營收均下滑，遠百預期2月春節檔挹注，加上3月有春妝春裝上市帶動，全力追展業績，力拚首季營收追平去年同期。

遠百1月合併營收29.31億元、年減逾2成，唯2月春節檔期，連假七天全台人潮微增，整體業績較去年同期成長近1成，其中化妝品成長動能直逼2成，女用、餐飲也有1成佳績，精品、女裝銷售也有不錯表現，加上各店應景活動、奉茶發糖果吸引人氣，帶動新春業績挹注，樂觀前二月營收年減幅將大幅收斂，3月春妝、服飾春裝上市採購旺季，遠百力拚首季營收能追平去年同期。

滿心1月營收1.89億元、年減20.24％，唯2月春節檔服飾採購業績已彌補過來，估計3月新裝登場有望再帶動一波新買氣；滿心去年營收18.38億元創新高，今年規劃再引進新品牌，並規劃拓展電商通路，因應營運成長需求，滿心斥資1.56億買下楊梅土地準備興建倉庫物流中心。

京站1月營收1.08億元、年減16.22％，京站指出，主要是春節落點差異；今年營運要超越去年成績，還需要接下來的促銷力道。

米斯特1月營收0.62億元、年減37.1％，公司解釋係因去年1月適逢農曆年節，大幅墊高基期所致；今年農曆年節落在2月，依服飾產業特性，過年期間為消費者治裝較頻繁的旺季，2月將挹注大量營收；3月新裝上市，可望呈現爆發性增長。