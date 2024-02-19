TPEx FactSet成份股調整 生效

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數成份股調整

櫃買中心與FactSet公司合作編製的「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」公布113年度2月定期審核結果，成份股「6進6出」，本次新納入亞信（3169）、凌陽創新（5236）、巨有科技（8227）等6檔成份股，刪除成份股則有包括力旺（3529）、家登（3680）、信驊（5274）等，成份股納入及刪除變動將自19日起正式生效。

為響應國際潮流及臺灣淨零轉型目標，櫃買中心針對氣候變遷議題，與國際金融數位平台及企業解決方案供應商FactSet及氣候模型專業機構Entelligent合作，共同推出TPEx FactSet氣候韌性指數系列，期許引起投資人及機構法人共鳴，進一步推動氣候相指數化商品之上櫃交易，提供投資人參與氣候暨永續投資的新選擇。

櫃買中心於2023年9月25日正式發布3檔氣候韌性系列指數，包括「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「TPEx FactSet半導體氣候韌性指數」2檔市場標竿型指數，以及「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」1檔交易型指數。

其中，本次進行成份股調整的「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」採用量化氣候風險指標之評鑑因子（T-Risk）聚焦氣候韌性及財務指標，並挑選兼具流動性及市值規模大之潛力投資標的；而根據2月份定期審核結果，共納入亞信、凌陽創新、普誠、雍智科技、巨虹、巨有科技6檔新成份股，並剔除台星科、力旺、家登、信驊、旺矽及長科*等6檔個股。

目前追蹤連結指數為「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」的金融產品有去年12月25日正式掛牌的兆豐半導體氣候N（020041），為國內首檔氣候相關指數的ETN，以每單位發行價格5元計算，掛牌至今累計上漲12.2％。