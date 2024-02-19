吉緻生活3/1登錄前籌資

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

櫃買中心創櫃板再添生力軍！吉緻生活（7654）將於3月1日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

吉緻生活以開發租賃住宅市場為主要業務，透過其專業之建築規劃與不動產管理能力，提供租屋族更優質的生活空間，並為家庭提供更符合現代生活需求的居宅功能。吉緻生活積極開發租賃項目，包括金融公司、建設公司及公部門之閒置資產，未來更將結合不動產科技，提供承租戶更好生活品質。

櫃買中心指出，吉緻生活將自22日起揭示其籌資資訊，3月1日起進行投資人認購及繳款作業；投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」進行認購作業。