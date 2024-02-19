台指期 外資加碼空單

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台股16日在盤中漲多的電子、AI族群出現獲利了結賣壓，其中權王台積電出現回檔，跌幅超過2％，AI概念股的廣達、緯創同步遭到調節，終場大盤不敵賣壓，小跌37.32點、收18,607.25點，台指期上周五下跌32點，收18,634點，期現貨正價差26.75點；電子期轉為正價差0.19點、金融期正價差縮至0.31點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,008口，使留倉部位轉為淨空單4,899口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,050口，留倉部位轉為淨空單6,703口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少2,251口至4,722口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,000點，賣權未平倉最大量集中在18,300點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.5降至1.44。VIX指數下跌0.58至14.41，整體選擇權籌碼面中性。

美國上周五晚間公布1月生產者物價指數（PPI），上升的速度比市場預期快，凸顯通膨壓力仍揮之不去，對聯準會降息的預期澆冷水，美1月PPI年增0.9％，高於市場預期的0.6％，月增幅為0.3％，也比預期的0.1％高；剔除糧食與能源的1月核心PPI，年比則增加2％、月升0.5％，均超預期。

由於勞動市場依舊緊俏，市場對聯準會降息時程的預期恐怕延後至5或6月，美股四大主要指數16日均收黑，台指期夜盤則多在平盤上震盪，終場上漲2點、收18,641點。

永豐期貨表示，台股16日盤面上資金轉向IC設計、電機機械及航運族群，其中IC設計的創意、威盛等股上漲超過3％。整體來看，台股出現創高後拉回賣壓，但盤面上仍有不少題材股強勢表態，建議行情研判上不宜預設立場猜頭摸頂。