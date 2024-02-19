航運期短單為宜 保守操作

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紅海危機使多家航運公司停止走紅海通過蘇伊士運河，相關航線的船舶改道繞行南非好望角，導致航行時間大幅拉長。貨櫃航運三雄長榮、陽明、萬海的1月營收均因紅海繞道，導致運價上漲帶動繳出亮眼月增表現，陽明月增3成成長最為顯著。法人對於貨櫃航運2月營收看法多數也樂觀看待。

紅海危機持續延燒，蘇伊士運河貨櫃量大幅減少，牽動航運股價走勢。但從WTI輕原油的價格走勢看來，紅海危機對國際原油衝擊並未放大，且中國近年景氣展望不佳，整體的消費動能相對悲觀，未來運價可能被中國的需求不振所抵銷。因此若紅海危機影響並未進一步擴大，中長線上運價走勢可能趨於平穩，短線則受國際事件性因素所波動。

航運股為景氣循環類股，雖說近期有紅海危機的催化劑，但AI相關族群所牽動的題材廣泛，全球熱度不減，市場焦點難以像過往一樣再度聚焦於航運類股上。

從台股開紅盤以來走勢也能看出來，相較於漲幅排行榜上的強勢類股，航運類股並無太多表現，成交量能清淡。因此從今年的資金重心不在景氣循環股的角度研判，航運期較適合根據國際事件進行事件交易，短單交易為宜。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金17,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（統一期貨提供，黃彥宏整理）