先進封裝當紅 萬潤辛耘強攻

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AI晶片需求強勁，台積電（2330）CoWoS先進封裝產能持續吃緊，先前法說會宣布今年先進封裝產能將倍增，並持續擴產至2025年，先進封裝概念股一時間成為當紅炸子雞，概念股吞補丸，萬潤（6187）、辛耘（3583）元月營收分別寫下17個月及歷史新高，催動16日股價大展「績」情，不甩大盤獲利回吐賣壓逆勢走揚。

玉山投顧分析，目前多數AI晶片皆採用台積電CoWoS先進封裝技術，加上輝達AI晶片需求強勁，預期CoWoS產能供給將一路吃緊至今年上半年；而根據研調機構Yole Group預測，2028年全球先進封裝規模將達780億美元（約新台幣2.4兆元），年複合成長率（CAGR）10％，成長潛力大。

台積電急擴CoWoS產能，相關設備供應鏈受惠程度高，其中，萬潤為台積電CoWoS點膠機與自動光學檢測主要供應商，受惠台積電加大力道擴充CoWoS產能，近月來營收報喜，今年1月營收達1.57億元，月增16.68％、年增1.12倍，創2022年8月以來新高，並連四個月年月雙增。

受業績面利多激勵，萬潤龍年開紅盤首日就爆衝突破200元大關，16日延續多頭火種，盤中觸及漲停價228.5元，終場也大漲9.62％，連兩日改寫新高，KD指標高檔鈍化。法人分析，萬潤持續認列CoWoS營收，在先進封裝訂單兌現下今年首季業績有望淡季不淡，全年則大幅成長可期。

此外，半導體再生晶圓與設備廠辛耘則受惠時序步入交機高峰期，1月營收再奔高，以7.35億元改寫歷史新高，龍年開市後吸引買盤湧進，連兩日爆量上漲，16日續揚1.64％，最高價衝上253元，創半年來新高。

法人分析，輝達AI晶片需求大爆發，台積電為因應此需求加速擴增CoWoS先進封裝產能，辛耘身為半導體濕製程設備供應鏈營運可望持續受惠。