前往主要內容
工商時報LOGO

中興電、亞力認購帶勁

中興電、亞力受惠於台電強韌電網計畫，近日公布1月營收雙雙亮眼。圖／本報資料照片
中興電、亞力受惠於台電強韌電網計畫，近日公布1月營收雙雙亮眼。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中興電、亞力熱門權證
中興電、亞力熱門權證

台股新春開紅盤後，16日盤面上由於台積電（2330）及AI股漲多回檔，拖累指數收黑，資金盤轉向汽車、重電等類股，其中重電股中興電（1513）、亞力（1514）受惠於台電強韌電網計畫，近日公布1月營收雙雙亮眼，中興電1月營收19.43億元，年增9.4％，亞力營收6.47億元，年增超過2成，也激勵股價各上揚7.05％、2.8％優於大盤表現。

中興電因台電釋單而受益，第一季營運淡季不淡，訂單滿載，1月營收創同期新高， 1月成交簽約96億元，在手訂單持續推升，加上2023年第四季因部分氣體絕緣開關（GIS） 設備訂單遞延，法人預估中興電第一季淡季不淡；另中興電陸續接獲台電161KV及345KV的GIS設備訂單，加上統包工程部分，加計2024年新接獲的離岸風電升壓站統包工程訂單，訂單能見度看到2027年

另法人預估，亞力在2024年營收將維持穩健增長格局，預期科技廠變壓配電電力設備訂單持平、台電電力電網計畫出貨增長，軌道相關標案與訂單維持成長帶動下，2024年營收將呈現約8％～10％的年增，有望再創高點。

法人表示，重電股除受惠台電持續釋單外，美國積極推動基礎建設，促使許多公司直接來台採購變壓器等重電設備，加上中興電、亞力進補。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 光靠勞保勞退夠用嗎？ 每月爽領5萬被動收入 「退休金翻倍術」一招搞定

  2. 高股息不只有0056、00878！「這檔ETF天菜含息報酬率逾60％」

  3. 16檔元月績優生 法人挺

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。