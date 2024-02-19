中興電、亞力認購帶勁

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台股新春開紅盤後，16日盤面上由於台積電（2330）及AI股漲多回檔，拖累指數收黑，資金盤轉向汽車、重電等類股，其中重電股中興電（1513）、亞力（1514）受惠於台電強韌電網計畫，近日公布1月營收雙雙亮眼，中興電1月營收19.43億元，年增9.4％，亞力營收6.47億元，年增超過2成，也激勵股價各上揚7.05％、2.8％優於大盤表現。

中興電因台電釋單而受益，第一季營運淡季不淡，訂單滿載，1月營收創同期新高， 1月成交簽約96億元，在手訂單持續推升，加上2023年第四季因部分氣體絕緣開關（GIS） 設備訂單遞延，法人預估中興電第一季淡季不淡；另中興電陸續接獲台電161KV及345KV的GIS設備訂單，加上統包工程部分，加計2024年新接獲的離岸風電升壓站統包工程訂單，訂單能見度看到2027年

另法人預估，亞力在2024年營收將維持穩健增長格局，預期科技廠變壓配電電力設備訂單持平、台電電力電網計畫出貨增長，軌道相關標案與訂單維持成長帶動下，2024年營收將呈現約8％～10％的年增，有望再創高點。

法人表示，重電股除受惠台電持續釋單外，美國積極推動基礎建設，促使許多公司直接來台採購變壓器等重電設備，加上中興電、亞力進補。