龍年投資 公股銀揭三大光明燈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）多位官員對降息保持謹慎態度，市場預期降息時間也不斷有往後延的趨勢，公股銀行分析，經濟前景趨緩、降息時間點眾說紛紜，今年投資環境難逃高波動，金龍年投資布局，關注科技創新、趨勢題材、股債雙息三大光明燈。

公股銀指出，雖然Fed官員肯定通膨朝2％目標前進，且經濟強韌有助降低緊縮政策影響，但過早降息可能激發需求，同時地緣政治阻塞供應鏈，勞動市場緊俏都使通膨降溫遲滯，官員多對降息持謹慎態度，更有官員直指「現在考慮降息仍為時過早」。

近期美歐股市高檔震盪，公股銀建議，聚焦股利率能持續成長的優質企業，除了降波動，還能提供相對穩定的配息金流；目前投資等級與非投資等級債券殖利率處在相對高點，現在進場不僅可獲得息收，還能鎖住較佳收益並享有未來資本利得上升空間。因此，股債雙息投資術，有穩健配息的高息股，除了降波動，更提供相對穩定的配息金流，搭配債券不僅能提供利息收益，更能受惠未來升息轉為降息的利多。

題材方面，公股銀點名科技創新，隨AI應用爆發，讓沉寂已久的PC供應鏈重新崛起，看好科技類股的成長潛力。公股銀認為，AI科技引領產業轉型，使智慧型手機、伺服器及PC三大終端產品，年出貨量可望在今年由負轉正，預期全年分別成長4％、6％與15％。去年AI在全球掀起狂潮，今年更被視為AI的應用年，包括手機電腦都在這波浪潮中持續進化，適度布局科技股是投資人參與這波科技巨浪的方法之一。

但公股銀提醒，主要科技巨頭財報表現錯綜，反映AI需求雖然強勁，但仍難抵銷傳統業務因成長放緩所造成的影響，加上技術指標過熱，短線美股還是面臨震盪回調的風險。

公股銀並看好挖掘趨勢題材，公股銀表示，目前全球資金朝向低碳經濟轉型是不可逆的趨勢，根據晨星統計，去年全球永續基金規模年增14％至2.8兆美元；投信投顧公會統計，截至去年12月底國內ESG基金達到128檔、規模達5,278億元，年增率分為25％及50％；渣打集團預估，在2030年底前，台灣將有1,350億美元（約新台幣4.19兆元）的個人投資納入以氣候變遷為主題標的，顯示ESG持續成為未來五年至十年的投資顯學。