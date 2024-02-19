九大股市春節前創新高 美、印度股市強者恆強

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金龍年前創新高九大股市

金龍年春節前，全球金融市場投資氣氛續熱，S&P 500首次突破5,000點大關。法人觀察，全球主要股市包括美股三大指數的費城半導體指數、S&P 500指數、道瓊指數，加上德國、法國、澳洲、墨西哥、印度、印尼共九個股市都有創新高紀錄，以強者恆強的投資來看，美股與印度相關基金值得持續留意。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國就已公布財報的標準普爾500指數成分公司來看，8成業績表現優於預期，進一步帶動類股表現走揚；經濟數據方面，1月美國非農就業35.3萬人次，超過分析師預期，使聯準會更可能延後降息時間點，市場對3月降息預期明顯滑落。

安聯投信指出，以標普500指數為例，企業獲利有望達到二位數的增長，較去年明顯改善；過去一個月獲利預估比率也出現小幅上調，提供美股續攻的動能。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度經濟保持強韌姿態，企業獲利表現亮眼，市場預期將維持雙位數增長，並上修企業EPS，隨全球供應鏈移轉與印度政府PLI獎勵措施雙重提振，印度電子產品代工產值將大幅提高，年複合成長率上看36％。

印度人均所得快速拉高，可支配所得提高，將增加高單價商品消費，消費升級商機可期，綜合基本面、獲利面、政策面等正向條件，持續看好印度後市表現。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，印度12月製造業PMI為54.9，略低於11月的56，但連續擴張紀錄推進至30個月，12月服務業PMI為59，遠高於11月的56.9，擴張達29個月；經濟學家調查顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映經濟韌性與活力。市場估今、明兩年營收與盈餘仍有約15％成長，企業獲利向上趨勢不變。