上海商銀量身訂做 照顧肢障兒 安心養護信託臂助

蘇爸爸年屆8旬，育有三名子女，其中大兒子與女兒皆已在外工作，並搬離住家另組家庭，僅小兒子蘇小弟與蘇爸爸同住，蘇小弟有些微肢體障礙，生活雖能自理，但未能有穩定的工作，蘇爸爸本身罹患慢性病，擔心自己身體逐漸衰退，其他子女恐無法全心繼續照顧蘇小弟。

上海商銀量身訂做「安養照護信託」，透過「他益信託」架構來達成「蘇爸爸資產保護兼照顧蘇小弟的目的」，由上海商銀與蘇爸爸（即委託人）簽訂信託契約，指定信託受益人為蘇小弟，委託人交付金錢為信託財產，上海商銀依照信託目的為受益人之需求進行資金管理及運用：一、安養照護給付：約定每月由信託專戶給付蘇小弟固定金額之生活費用，未來蘇小弟如有安排入住安養機構需求，亦可約定由信託專戶固定給付機構費用；針對蘇小弟特別醫療需求，另約定特別給付項目，例如醫療費用、看護費等，憑醫療單據、看護費請款單等實支實付。二、設立信託監察人：由蘇爸爸選任大兒子及女兒共同來擔任信託監察人，除了一同協助及監督信託契約執行外，當委託人（即蘇爸爸）於信託期間過世或喪失行為能力，而受益人（即蘇小弟）因疾病或意外事故等有特別給付需求時，得由受益人檢具相關證明文件並經全體在任信託監察人之書面同意，撥付信託資金，以確保能照顧蘇小弟。三、資產保護：蘇爸爸將資金交付信託，由上海商銀依照契約內容執行管理，事先規劃安排好信託財產如何運用，透過信託專戶安心累積蘇小弟安養照護資金，更能避免被有心人詐騙或不當挪用風險。

上海商銀協助民眾可善用每年贈與稅免稅額，透過信託架構，由父母一次或分次將金錢移轉至信託專戶，為子女累積生活照護費用，有效避免直接贈與子女後，子女管理不善或遭詐騙之風險，讓父母對子女的愛可以延續。