第一金投信：AI成長續添柴火

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農曆春節期間，美股由AI領軍，強勢創新高，第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，AI的運用日新月異，算力、資料中心具備強勁需求，新一代3C結合生成式AI，加上電動車、自動駕駛性能提升，從辨識、規劃、執行及控制等功能，都為AI成長動能續添柴火。張銀成表示，美股從去年底至今，由AI帶動半導體、科技股持續衝高，最具備成長動力觀察指標如三大公有雲廠商去年第四季業績增速看到落底回升跡象，包括營收的成長與營收年增率的向上躍升等，歸功生成式AI快速發展，帶動算力技術的升級，超級電腦GPU、資料中心、晶片等業績成長，挹注產業強勁投資動能。

而電動車、自駕與自動化領域，還有一個市場關注焦點，美國電動車大廠特斯拉的股價與營運表現，張銀成表示，儘管從去年的高點至今，特斯拉跌幅超過3成，近期更由於對於2024年的汽車銷量指引未明，引發市場疑慮及股價進一步修正，不過，張銀成提醒，特斯拉汽車在2023年採取降價策略下，平均車價及毛利率皆見下滑，不過隨即採取成本改善計畫，並已展現成效，毛利率逐步獲利改善好轉，另外，推動FSD V12，也已展現具備研發進展成果，打造平價車款，預計2025年推出，也希望再搶攻市占率。

AI算力、機器人運用發展勢不可擋，第一金投信強調，新型態AI賦能仍為投資主軸，近期AI股價再創高，然面對降息預期降溫及降息預期幅度收斂等，投資熱情可能受投資情緒干擾與獲利了結賣壓等，掌握長線標的跟隨趨勢向上行情，宜採單筆大跌時加碼，搭配定期定額長期策略，降低波動短線干擾因素執行非理性賣出。