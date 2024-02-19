龍抬頭 布局台股基金搶一波

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台股基金績效表現

台股兔年封關日AI族群帶動下站穩「萬八」，金龍年開紅盤更一舉攻新高，預期美股仍在多方位置，帶動台股中多架構不變。投信法人預期，金龍年開紅盤攻新高後雖回檔，後續仍將持續見到刷新紀錄，有利布局台股基金搶一波行情。

野村投信表示，對外資而言，台股因台灣經濟溫和成長，企業獲利正成長，產業具競爭力佳，且殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引外資長線買盤誘因；對內資來說，若長線國際資金湧入，股市行情一定水漲船高，有助穩定市場情緒，股性較活潑的中小型股有正面助益。

半導體產業復甦也是台股反彈重要原因，護國神山台積電預估三年內將佔整體營收的2成，整體看法樂觀，可望成為半導體復甦的引信。從全球半導體銷售額去年第四季轉為正成長來看，半導體產業也步上復甦軌道。

AI長期成長趨勢也未改變，今年美國三大雲端巨頭投資AI預估將成長20％以上，CoWoS產能有望倍增，加上AI PC等邊緣AI新產品挹注，台灣相關供應鏈可望持續受惠，偏好台股基金可多留意。

日盛投信台股投資研究團隊指出，聯準會今年將降息，股市正面解讀，美國去年第四季企業財報季已過半，約8成的標普500指數企業獲利優於市場預期，其中科技股有84％的企業獲利高於預估，股價大漲帶動美國科技股漲勢，台股站上萬八，中多格局不變。產業持續聚焦具成長趨勢產業，焦點仍以今年成長性最強的AI供應鏈及半導體產業為主軸。

群益馬拉松基金經理人陳沅易認為，在基本面修復、產業庫存去化有成，以及資金寬鬆有望等條件下，仍相對有利於台股表現。產業布局方面，在AI商機擴大並續熱之下，可持續留意國際晶片大廠相關的半導體供應鏈、記憶體、高速傳輸/MEMS/DDR5等IC設計及PCB材料升級。但股市仍受獲利預期調整，與降息幅度與時間干擾，高息資產值得持續關注。