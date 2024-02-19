績效勝大盤 主動基金操作靈活

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台股開年來先蹲後跳，至2月15日上漲3.98％，135檔台股主級別基金平均報酬為12.27％，遙遙領先大盤指數。投資專家表示，主動基金因可靈活操作投資組合，在多頭環境中，易創造出超額報酬，惟各商品績效差距甚大，建議投資人可選擇中長期績效居前段班商品。

瀚亞投信共有四檔台股系列基金，包括主打找尋潛力個股的瀚亞菁華基金、掌握台灣完整科技供應鏈的瀚亞高科技基金、聚焦出口為導向的瀚亞外銷基金、以及股價上漲具爆發力的瀚亞中小型股基金，績效均居同類型商品前段班。瀚亞投信股票團隊專業實力備受肯定，日前獲今年亞洲資產管理雜誌（AAM）的「台灣區最佳股票經理公司獎項」。

瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，整體景氣朝正向健康之路邁進，基本面的好轉，促使投資情緒高昂，加上創新科技的題材持續在市場發酵，在無過多的風險干擾下，美股大漲激勵台股掀起新一波行情。

基本面、新題材應用問世之際，多頭行情可望延續。劉博玄指出，「不見長黑不回頭」，長黑K棒出現後才是回頭訊號；以目前的盤勢加上市場情緒，短期內較難看到，預估未來一個月台股大盤將在大區間盤整。

劉博玄指出，由於美國科技業大漲，評價持續拉高，台股評價受到高昂的市場情緒拉高，也透露出一喜一憂的訊號，喜則為市場對未來抱持樂觀正面的看法，憂則是評價面來到不便宜位置，易受消息面影響而走弱，整體波動度加劇。

但因為波動加劇走勢，不利一般投資人操作。投資專家建議，當前台股評價面偏高，但市場處處是機會、不宜空手；不懂個股、產業分析的投資人，可透過績效較強的基金商品參與台股多頭行情，搭配自身投資屬性，選擇適合自己的商品。