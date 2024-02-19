投等債四大優勢 入手心安

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債券於美國最後一次升息後的平均表現

儘管美國聯準會3月降息機率銳減，但升息循環已告終，債券行情啟動中。投信表示，雖然美國10年期公債殖利率已回落，但仍高於歷史水平，債券再度發揮分散風險的作用，有鑑於美國經濟衰退的基本預測，即使股票表現可能失色，債券仍可推升投資組合的報酬率，偏好美國與亞洲的投資等級債。

過去五次美國停止升息後，美國投資等級債平均表現優於美國公債與非投資等級債，投等債於停止升息後六個月表現為8％、一年後為13.6％，優於其他債券資產。瀚亞投資優質公司債基金研究團隊指出，現階段布局投資等級債具有四大優勢，包括資金動能強、具防禦力、存續期間優勢以及評價具吸引力；由於當前聯準會已結束本次升息循環，債券市場的起漲點將啟動，若等到宣布降息才進場，可能會錯過一波漲幅。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔建議，布局存續期間太短，無法獲得殖利率下降優勢，太長會加劇資產波動度，選擇基金商品時，以投資組合存續期在5年～8年的商品為主，既能有殖利率下滑優勢，抵禦波動能力較強。

安聯投信認為，投資等級債發行公司的資產負債信用品質在過去兩年大幅改善，同時預期經濟有望為軟著陸的前景，因此預期在此經濟成長放緩情況下，利差只會適度擴大、空間有限，在利率波動區間呈現震盪。由於市場利率仍居高，持有現金機會成本增加，建議可改為配置短天期固定收益資產，但同時考量高利率環境也將壓抑經濟表現，故建議布局仍宜偏向品質較佳券種為主。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄強調，市場預期美歐央行不久後將啟動降息，公債殖利率下降，資金回流債市。後市投資等級債殖利率仍具吸引力，且景氣疑慮尚存，故訴求穩健配置的資金可望持續配置投資等級債，建議透過長天期BBB投資級公司債ETF來參與，既能建立穩健收益來源，也能順勢卡位布局未來降息所帶來的資本利得契機。