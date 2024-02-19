群益時機對策非投等債3/4開募

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美國升息循環告終，債市也迎來順風，今年以來非投資等級債漲幅明顯領先其他債券種類，主要由於今年的經濟景氣及企業獲利前景相較去年都更加明朗，最新公佈的經濟數據皆強化經濟軟著陸的可能，在利率及信用風險同步下滑的背景下，非投資等級債信用利差可望維持收斂態勢。

法人表示，目前殖利率遠高於過去十年均值，企業槓桿、利息保障倍數仍維持相當健康位置，在景氣並無衰退疑慮，非投等債續漲可期，考量目前暫停升息且未來將迎來降息，債券受惠程度相對高，建議採取非投資等級債與投資等級債動態調整的複合債配置策略，掌握債券投資契機。

群益時機對策非投資等級債券基金預計將在3月4日開募，是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，提供債券五大頂級解決方案，一是投資範圍涵蓋全球非投資等級債（佔比60～80％）與投資等級債，以複合債券頂級配置，顧收益讓投資人能長抱；二是納入頂級標的ABS資產抵押債，長期配置降波動；三是運用頂級「TIME複合債配置策略」，可依經濟景氣、利率政策、特殊事件等重大變化動態調整債券配置，快速應變市場多空；四是頂級配息加碼分紅機制，讓投資人可月領息、年分紅息利雙收；五是與全球債券市場頂級專家霸菱強強聯手，滿足債券投資人需求ALL IN ONE。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍指出，以非投資等級債為主、投資級債為輔的複合債策略有兩大利多，一旦遭遇系統性風險時有投資級債的高防禦力降低波動，且中長期兼顧較高的潛在報酬。TIME複合債配置策略長期表現，不論是報酬率、波動度及抗震性，表現皆優於全球非投資等級債券指數，顯示佈局債市擁有好策略不論面臨牛熊市都能提高勝率、穩中求勝，更適合投資人長期持有。

美國通膨趨緩、實質利率轉正、停止升息，利率風險降溫激勵債市反彈，市場預測今年將啟動降息，利率風險續降將有利債市，運用TIME複合債配置策略的複合債，表現更值得期待。