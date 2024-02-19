金龍年台股市場樂觀 高息中小股ETF賣相佳

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台股兔年大漲21.18％，投信法人指出，台股金龍年開紅盤更創新高，由於美國聯準會確認今年降息年，不論降息多寡，對股市均為正面解讀，企業獲利反轉上升，預期台股行情可期，建議布局強勢族群。

日盛投信台股投資研究團隊表示，產業持續聚焦具成長趨勢產業，焦點仍以成長性最強的AI供應鏈及半導體產業為主軸，及消費性電子、電子紙、紡織、風電等低基期、高成長產業仍可關注。

聯邦金鑽平衡基金經理人解豐銘指出，預期AI相關產業仍會是市場關注焦點，期望在Cowos產能擴大下，AI相關電子營收動能可望持續放大，台股第一季有機會持續延續去年第四季的正向表現。籌碼面來看，在期貨和選擇權市場，外資未平倉呈現小幅淨空單，散戶小台期貨農曆年前偏空布局，未平倉空單近萬口，預期農曆年後籌碼面避險需求消除下，將有利於添加指數向上動能。

今年電子看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群、手機族群中蘋果和華為概念股、低軌道衛星。傳產部分看好奧運概念、儲能和電網族群。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民認為，今年大環境總體面及資金面皆有利於台股表現，在美國經濟回溫及台積電前景樂觀帶動下，分析師普遍預估2024年台股上市櫃企業獲利顯著成長15％～25％。

資金面因市場樂觀預期聯準會5月可望降息，美元指數也回檔，有利資金轉向新興市場；依歷史經驗來看，除非有系統性風險，否則美國總統選舉年股市不致太差，平均漲幅也有10％，即金龍年台股漲升行情可期，拉回皆是買點。

雖然台股金龍年漲升行情可期，但在波段漲幅不小下，短線將趨於震盪，個股表現為主，小型股將優於大型股。股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度，建議優先布局台股高息中小股ETF，一次掌握中小型股的爆發力行情。