美國將降息 債券後市俏

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觀察全球主要債市，除全球政府債券指數與部分通膨連結債指數小幅收跌外，全球主要債券資產今年以來大都收紅，其中又以信用債中亞洲非投資級債表現較佳。投信法人表示，美國今年將降息，整體債券後市看俏，可分批布局。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，觀察非投資等級債市比較，亞洲非投資等級債券相較於全球及美、歐非投資等級債具備較高殖利率及收益率，並且擁有低存續期間與低利率敏感度的特性，JPM亞洲非投資等級債指數利差約845.6個基本點，高於5年平均約774.8個基本點，殖利率為14.2％，亦高於5年平均約10.5％，亞洲非投資等級債評價面深具吸引力，可持續關注後續表現。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金基金經理人、富坦固定收益團隊投資長桑娜．德賽分析，美國經濟仍然強韌，聯準會應不需急於降息，市場先前過度樂觀預期聯準會2024年的降息時程與幅度，預期接下來幾個季度市場將有所調整，殖利率可能再回彈，而這將是開始適度拉長存續期的良機。

考量對抗通膨最後一哩路可能難度更高，建議以高品質複合型精選收益債為核心資產配置，由專業經理團隊靈活配置、精準對焦，並以管控下檔風險為優先，掌握債市長多機會。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧認為，目前市場處在利率高點，信用市場波動加劇，高Beta值的非投資等級與新興債市場相對脆弱。布局在投資等級債有穩定息收，低風險的特性。

野村資產管理無限制固定收益團隊主管、野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券基金經理人賀昱誠強調，預期美國經濟將繼續降溫，使聯準會有空間在今年中後期降息，並將帶動債券殖利率降低，但因債市已反應大多數今年降息幅度，預期後續殖利率下降的走勢會較為波折，投資需靈活應變。