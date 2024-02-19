寬鬆壓抑 外銀：日圓長線看升

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外銀預估今年日圓對美元走勢

日本核心消費者物價指數（核心CPI）自從2023年10月以來連續下滑，日本央行（BoJ）會議維持超寬鬆貨幣政策立場，外銀分析，2024年第一季日股應會持續走強，但是壓抑日圓的走勢，目前對美元雖然來到150日圓，但是第二季至年底則是看好日圓將會升值，3個月觀察價有機會來到最高139日圓價位，年底最高預估會升到134日圓。

日本核心CPI從去年10月至12月底分別是2.9％、2.5％一路到2.3％，日本央行維持超寬鬆貨幣政策不變，市場認為有助於日股表現。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，日本央行貨幣政策不變的立場，有助於日股衝到波段高點，已追趕上美股的腳步，估計第一季日股仍持續強勁走勢。

劉家豪表示，目前受到貨幣政策不變，加上通膨目前仍超過日本央行預估的2％，壓抑日圓升值力道，1月初一度走升至142日圓，目前又回到150日圓上下，顯示投資人持謹慎態度觀望中。預計3月勞動薪資談判啟動後，如有實現薪資成長，日本央行4月政策會議將升息25個基點，或調整債券殖利率曲線控制（Yield Curve Control,YCC）政策，日圓3個月觀察價上看139日圓。

法國巴黎銀行財富管理認為，日本央行的負利率政策維持在-0.10％，符合日本央行管理通膨、貨幣，同時刺激經濟的廣泛策略，失業率穩定維持2.5％也符合預期，對於日本經濟來說是一項正向訊號，加上先前日本西北部發生的地震並未對市場造成重大影響，關鍵是春季開始政策正常化，因此對日圓前景仍然保持樂觀，12個月目標價將為134日圓。

星展集團強調，目前日圓被嚴重低估，但在日本央行去年10月允許殖利率控制曲線（YCC）政策具有更大的彈性後，預期將上半年退出負利率政策，若外國殖利率優勢變得不那麼具吸引力，日本保險公司、退休基金和銀行，很可能會將持有的外國資產重新配置為日圓資產，但是對日圓升值幅度的預期，整體將是小幅反彈。