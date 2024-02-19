電子出口復甦 亞洲經濟、亞幣看旺

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美國聯準會（Fed）政策利率立場不再傾向鷹派，美元走勢將趨於疲軟，及公債殖利率下滑，亞洲市場投資情緒將有所改善，外銀分析，自去年第三季起亞洲電子產業出口下滑力道減弱，預估今年有望穩步回升，將是亞洲經濟成長的關鍵，包含AI及半導體領域，其中日本、南韓、台灣、泰國及越南均受惠於此，且有利於亞洲貨幣表現。

渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財表示，短期來看，據台灣去年12月海關出口數據與去年同期相比強勁反彈11.7％，海外訂單與去年同期相比下跌16％，仍需持續觀察後續出口走勢，但兩者的顯著差異，可能說明台灣資訊通訊產品生產商，選擇以滿足訂單交付的低庫存模式營運，也代表科技製造業調整庫存的週期將進入尾聲，無疑是對高度倚賴科技業的經濟結構帶來好消息。

法國巴黎銀行大中華區外匯及利率策略主管王菊指出，長期來看，日本、南韓及台灣出口均受益於亞洲電子產業出口的回升，連帶東南亞國家如泰國及越南等的電子零件出口也將受益於此，電子產業包含AI及半導體領域，過去資料顯示，半導體週期好轉通常是由DRAM和NAND價格的回升帶頭，近期已看到DRAM和NAND價格觸底回升，並預計今年電子產業週期或可見到逐步復甦。

然而，考量到全球需求的強度，電子產業不見得是強勁反彈，因目前記憶體供應商的去庫存可支撐著短期供不應求所帶來的價格上漲。

星展集團認為，隨今年亞洲電子產業出口復甦，成為帶動亞洲經濟成長的關鍵因素，若東北亞沒有地緣政治意外的情境下，下半年可能會因聯準會和主要央行降息，終結日圓和人民幣的賣壓，有利於亞洲貨幣的表現。