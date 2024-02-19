境外混合基金 近1年漲逾1成

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境外各類美元混合型基金表現

美國聯準會（Fed）降息預期延後，但今年降息趨勢已定，法人指出，面對快速變化的市場和風格輪動，多重資產策略因能藉由配置多元資產，不僅有助於抵禦市場波動，同時還有機會掌握更多長期投資潛力，根據理柏統計，境外美元各類混合型基金，過去一季幾乎全數翻正，近一年來更有近4成漲逾1成。

安聯投信表示，為解決或滿足城市發展所需的科技、現代化方案，智慧城市的發展在未來幾年將持續加速，建議可以相對積極的多重資產策略，聚焦有望受惠結構式成長主題如智慧城市，著眼長線趨勢契機，再搭配收益宜策略，以抵禦波動環境。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶認為，多重資產型基金適合各類型投資人作為核心資產配置，策略上建議掌握多元化、強資產、強貨幣三個重點，與固定收益資產互為搭配，建立長期持有的核心部位；其中固定收益資產可選擇複合型債券，及確定性較高的債券型商品，如短年期非投資等級債，作為核心部位；多重資產型可選擇美國為主，或全球布局而且股債均衡配置的基金。

群益真善美基金經理人黃俊斌分析，市場仍然需要時間觀察復甦的力道與強度，而且短期大漲拉高評價與預期，財報空窗期也將結束，適度回檔休息將會有利行情延續。台股在選舉不確定性解除、美股走高與晶圓代工龍頭法說正向之後，帶動指數突破了萬八，觀察大多數產業庫存調整皆近尾聲，預期在過年之後將會迎來訂單回補需求，族群則是看好AI Server/PC、USB4/WiFi 7、光通訊、手機、紡織、自行車、綠能。

凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷強調，景氣低度成長階段，基礎建設與REITs產業獲利能見度高，加上股價基期相對較低，實質資產相對具投資吸引力。目前市場普遍預期今年Fed將啟動降息，但左右核心通膨的住房成本呈現僵固性，使通膨下降緩慢；配置受惠於高利率環境的實質資產可以多一層防護，可趁降息開始前、市場震盪之際逢低分批布局。