組合平衡型基金 彈性布局

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美國1月非農就業數據大幅優於預期，FedWatch工具統計數據，聯準會3月降息可能性已降至約20％，首次降息時點延後至5月，3月將討論縮減資產負債表議題，也就是降息前兆，但投信法人認為，消息抵定前市場預料續偏震盪，建議透過組合平衡型基金配置，彈性布局提高勝率。

日盛投信固定收益研究團隊表示，美經濟軟著陸、通膨及就業數據回落，加上今年預料降息，看好風險性資產表現。大選方面，統計過去20年總統大選金融市場漲多跌少，加上去年第四季企業財報季過半，約8成優於市場預期，整體以能源、醫療照護與科技產業表現最佳，科技約84％企業獲利高於預估，建議持續關注美國、台灣、日本股市、非投等債與可轉債等資產發展。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，現階段金融市場風險情緒仍然穩定，且基本面並未改變，持續看好第一季股市表現，建議布局跨國組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置以及多元市場，發揮分散風險，同時可掌握股債輪動行情。

操作上股債投資比可採7比3，股市因3月降息無望且大盤位階已高，市場焦點回歸至財報基本面，大型龍頭科技股殷其獲利展望佳，短線仍為撐盤主力；債市看好靈活入息策略基金，目前美國各天期債的殖利率是2008年金融海嘯後的最高點，無論是投資級債還是非投等級債，在當前收益空間，都明顯超過過去10年的水準，目前的債券投資機會相當難得，靈活入息策略債券的彈性配置優勢，可大幅提勝率。

安聯投信認為，今年企業獲利成長動能預期強於去年，放款緊縮壓力降溫有助企業獲利動能復甦，儘管預期經濟降溫，但景氣下檔仍有支撐。聯準會官員對降息抱持開放態度，在升息已滿、但降息尚早的氛圍下，隨著政策預期的重新消化，可預見短線市場可能還有波動，可採多重資產策略作為核心配置，或一籃子基金的平衡式組合基金策略。