兆豐保險跆拳道隊泰國奪牌

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由兆豐保險所贊助的跆拳道國手江宜珊、江宜璇姐妹，日前以兆豐保險跆拳道隊之名義報隊參賽，前往泰國參加「2024年第11屆崔永錫盃跆拳道錦標賽」締造一金一銅的亮眼佳績，在今年國際賽事中拿下首勝，為龍年開春贏得好彩頭。

跆拳道向來是我國在奧、亞運等國際賽事中的奪牌熱門賽事，也是讓世界看見台灣的絕佳時機。為扶植優秀的跆拳道新秀，並善盡企業社會責任，兆豐保險今年首度贊助跆拳道選手出戰國際賽事，提供選手訓練、食宿以及出賽時所需相關費用，以實際行動力挺台灣體壇新秀。

此次江家姊妹披上兆豐保險跆拳道隊戰袍，前往泰國出戰「2024年第11屆崔永錫盃跆拳道錦標賽」，包含移地訓練、參賽等費用由兆豐保險所贊助，要當選手最堅實的後盾。

崔永錫盃跆拳道錦標賽具有高度指標意義，各國參賽的跆拳道選手們為累積國手積分，不僅精銳盡出，每位選手更是卯足全力拚戰，可說難度極高的競賽。此次代表兆豐保險跆拳道隊出賽的江家姐妹，妹妹江宜璇比賽當天接連打了四場硬仗，一路過關斬將，最終順利收下金牌。

為替選手加油打氣，兆豐保險董事長梁正德更於出賽前親自授旗祝福旗開得勝，也叮嚀選手要留意運動安全，兆豐保險將會為選手規劃完整專屬保險，讓選手無後顧之憂專心應戰，而宜珊、宜璇也不負眾望，在這場競爭激烈賽事中，展現過人的抗壓性與意志力，成功拿下一金一銅的好成績，繼續朝下一個目標前進。