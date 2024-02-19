第三方輔導 台中銀行強化公平待客

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近年來，社會對於金融友善的關注度不斷提升，公平待客更成為金融機構不可或缺的重要價值。在這樣的背景下，台中銀行積極展開各項作為，以確保客戶在金融交易中能夠獲得公平的對待，為進一步提升服務品質，更邀請第三方機構進行公平待客專案輔導。

台中銀行充分認識到員工的專業素養和服務態度對於公平待客的關鍵性，因此積極加強內部教育訓練的深度及廣度，確保每位員工都具備專業的金融知識和服務水準。訓練內容包括法規相關內容及業務應對措施，也注重實務操作，提升員工實際工作處理各種情境的能力。

科技資源的妥善運用對於客戶服務如虎添翼，台中銀行積極推動數位金融，提供客戶更簡便、創新的服務，其中包括提升網路銀行及行動支付的功能，讓客戶能夠更便利地進行金融交易，同時該行亦透過數據分析，持續優化客戶體驗，以確保每位客戶都能夠享受到更優質及平等的服務。

除了內部努力，台中銀行更邀請專業第三方機構進行公平待客專案輔導。內容包含神秘客訪查、流程及系統優化，及協助檢視台中銀行是否由上而下確實執行「公平待客原則」相關事項，希望透過第三方機構所擁有的同業輔導經驗和專業知識，能夠從客戶角度出發，提供客觀、中立的意見和建議，幫助台中銀行發現潛在問題，並提供改進方向，確保公平待客政策得以有效落實。

未來，台中銀行將繼續發揚公平待客的企業文化，不斷改進內部流程、提升員工素養，持續與第三方機構合作，精進公平待客作為。