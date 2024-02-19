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新聞提要■房租狂漲加上拜登政府收回疫情期間的援助措施，美國去年遊民數創下新高，甚至不乏全家大小流落街頭。

精句選粹■As housing in the US has become increasingly unaffordable over the past few years, the number of people experiencing homelessness surged to its highest level on record.

美國近年來房租飆漲，加上因應疫情的相關補貼措施退場，愈來愈多美國民眾無力負擔租金，只好流落街頭，2023年全美遊民數創歷史新高。

據美國住房和城市發展部（HUD）去年中發布的報告，截至2023年1月，全美無家可歸人數超過65萬，比前年同期多出70,650或12％，寫下2007年開始有此紀錄以來新高。

HUD部長傅吉（Marcia Fudge）指出，遊民問題是可以解決的，不該存在於美國。 他說：「此數據凸顯出，亟須提出有效的解方和策略，盡快幫民眾脫離遊民狀態，將防止無家可歸擺第一位。」

有色人種占比偏多

報告顯示，個人淪為遊民增加近11％，具退伍軍人身分的遊民增加7.4％，帶著孩子全家流落街頭也多了15.5％。自2012年起，一家都是遊民的比例持續下降，去年卻不減反增。

HUD報告發現，有色族裔流落街頭的比例偏高。全美人口中非裔美國人占13％，無家可歸的比例高達37％，而帶著孩子露宿街頭的遊民中，非裔美人也占了一半。

西語裔或拉丁美洲裔占美國人口19％，其中33％是遊民，去年這個族裔無家可歸人數，比2022年增加39,106人，增幅28％居冠。

HUD調查報告另提到，美國初次流落街頭的人數暴增，2021到2022財年，新遊民人數增加25％。

2020年全美遊民數升至58萬，接下來兩年相對穩定未見明顯增幅，多虧國會因應COVID-19疫情通過緊急援助法案。

HUD報告指出，美國遊民數激增歸咎於幾項因素，其中之一是近年來房租大漲。此外拜登政府疫情期間頒布的租金補助及驅逐房客禁令（eviction moratorium），在2022年陸續退場後，2023年流落街頭的遊民開始增多。

根據房地產經紀網站Redfin，到2023年11月，全美租金要價中位數雖有走跌跡象，相較疫情爆發前的2019年11月仍高了22％。目前美國公寓租金要價中位數，只比2022年8月攀抵的歷史高點2,054美元（約台幣6.5萬）便宜4％。

預算與政策優先中心（Center on Budget and Policy Priorities）的住房和所得安全部門副總裁貝里（Peggy Bailey）指出：「我們必須處理低收入和租金成本落差，這個造成無家可歸及居住不穩定的主因。」

美國遊民問題跨部門委員會（U.S. Interagency Council on Homelessness）負責人奧利維特（Jeff Olivet），提到遊民問題背後的成因，「最大原因是可負擔的住房不足及住房成本高昂，很多美國人因此成了月光族，有露宿街頭危機。」

政府推動住宅供給

拜登政府推出若干措施不讓民眾流落街頭，還有就是安置遊民，其中「住宅供給行動計畫」（Housing Supply Action Plan）實施後，2023年美國公寓興建數量來到歷史高點。

HUD去年12月宣布，2023年協助超過42.2萬戶家庭脫離無家可歸困境，或躲過露宿街頭的噩運。退伍軍人署也公布，安置逾3.8萬位淪為遊民的老兵。