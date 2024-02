新聞提要■房租狂漲加上拜登政府收回疫情期間的援助措施,美國去年遊民數創下新高,甚至不乏全家大小流落街頭。

精句選粹■As housing in the US has become increasingly unaffordable over the past few years, the number of people experiencing homelessness surged to its highest level on record.

美國近年來房租飆漲,加上因應疫情的相關補貼措施退場,愈來愈多美國民眾無力負擔租金,只好流落街頭,2023年全美遊民數創歷史新高。

據美國住房和城市發展部(HUD)去年中發布的報告,截至2023年1月,全美無家可歸人數超過65萬,比前年同期多出70,650或12%,寫下2007年開始有此紀錄以來新高。

HUD部長傅吉(Marcia Fudge)指出,遊民問題是可以解決的,不該存在於美國。 他說:「此數據凸顯出,亟須提出有效的解方和策略,盡快幫民眾脫離遊民狀態,將防止無家可歸擺第一位。」

有色人種占比偏多

報告顯示,個人淪為遊民增加近11%,具退伍軍人身分的遊民增加7.4%,帶著孩子全家流落街頭也多了15.5%。自2012年起,一家都是遊民的比例持續下降,去年卻不減反增。

HUD報告發現,有色族裔流落街頭的比例偏高。全美人口中非裔美國人占13%,無家可歸的比例高達37%,而帶著孩子露宿街頭的遊民中,非裔美人也占了一半。

西語裔或拉丁美洲裔占美國人口19%,其中33%是遊民,去年這個族裔無家可歸人數,比2022年增加39,106人,增幅28%居冠。

HUD調查報告另提到,美國初次流落街頭的人數暴增,2021到2022財年,新遊民人數增加25%。

2020年全美遊民數升至58萬,接下來兩年相對穩定未見明顯增幅,多虧國會因應COVID-19疫情通過緊急援助法案。

HUD報告指出,美國遊民數激增歸咎於幾項因素,其中之一是近年來房租大漲。此外拜登政府疫情期間頒布的租金補助及驅逐房客禁令(eviction moratorium),在2022年陸續退場後,2023年流落街頭的遊民開始增多。

根據房地產經紀網站Redfin,到2023年11月,全美租金要價中位數雖有走跌跡象,相較疫情爆發前的2019年11月仍高了22%。目前美國公寓租金要價中位數,只比2022年8月攀抵的歷史高點2,054美元(約台幣6.5萬)便宜4%。

預算與政策優先中心(Center on Budget and Policy Priorities)的住房和所得安全部門副總裁貝里(Peggy Bailey)指出:「我們必須處理低收入和租金成本落差,這個造成無家可歸及居住不穩定的主因。」

美國遊民問題跨部門委員會(U.S. Interagency Council on Homelessness)負責人奧利維特(Jeff Olivet),提到遊民問題背後的成因,「最大原因是可負擔的住房不足及住房成本高昂,很多美國人因此成了月光族,有露宿街頭危機。」

政府推動住宅供給

拜登政府推出若干措施不讓民眾流落街頭,還有就是安置遊民,其中「住宅供給行動計畫」(Housing Supply Action Plan)實施後,2023年美國公寓興建數量來到歷史高點。

HUD去年12月宣布,2023年協助超過42.2萬戶家庭脫離無家可歸困境,或躲過露宿街頭的噩運。退伍軍人署也公布,安置逾3.8萬位淪為遊民的老兵。