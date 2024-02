新聞提要■美國實體商店的平均規模為至少17年來最小,據房地產專家觀察,在這十年來,商場的設點位置已經較占地大小更為關鍵。

精句選粹■The average store size in the U.S. is the smallest it’s been in at least 17 years, reflecting profound changes in the way Americans now shop.

電子商務的興起,以及人們對大型商場的日益厭惡,正削弱對百貨公司和其他大型商場對於空間的需求。同時,由於美國人花更多時間外出用餐,或以得來速、外送APP點餐,餐廳和咖啡店正在併吞小型店面。

據商務部統計,2014年時電子商務占全部零售額僅略大於6%,目前已攀升至15%。2016至2020年間,美國有超過千家百貨公司關閉,Sears和Bon-Ton等大型百貨零售商近年來陸續熄燈。

由於顧客在封閉式商場中停留的時間減少,大型零售商Target及Nordstrom等百貨通路紛紛轉向較小的空間,包含梅西百貨也被迫順應這股趨勢。

梅西百貨自2020年2月以來已關閉80家百貨公司,同一時期陸續開設12家小型商店,並計劃在2025年底前增設30家門市。此類型的單店面積為3至5萬平方英尺,大小僅為梅西原百貨商場面積的五分之一。此外,梅西旗下的Bloomingdale已開設三家小型門市,並計劃持續擴張。

數據公司CoStar集團的調查結果顯示,零售商在2023年前三個季度租下平均3,200平方英尺的空間,為該公司自2006年開始記錄以來最低。

CoStar數據顯示,食品及飲料相關公司去年簽署的設櫃租約,占整體近五分之一,大多數針對面積為5,000平方英尺以下的空間。該公司美國零售業分析總監Brandon Svec表示,「現在的購物中心看起來與十年前截然不同,更著重在顧物體驗,以及餐飲部分。」

美國甜點連鎖店Crumbl Cookies為例,自2017年以來在國內開設逾900間分店,其中多數單店面積不到2,000平方英尺。

店面空置率 降至新低

隨著大型空間需求下降,新型店鋪建設規模縮小,且房東正針對閒置的大型店鋪進行劃分或重新開發,因此空置率降至歷史低點。據用不動產服務公司世邦魏理仕(CBRE)統計,全美第三季店面空置率為4.8%,為18年有紀錄以來的最低點。此外,房地產投資信託公司Phillips Edison旗下出租率高達98%,為該公司30年來的最高水準,續約率也在同時間刷新紀錄。

儘管零售業布局產生變化,整體對商店空間的需求仍強勁導致租金持續攀升,而租金成本的上漲促使零售商選擇較小空間。Crumbl Cookies門市沒有座位,因此得以節省成本,該公司盼透過縮小店面壓低租金成本,加盟店獲利就能提高。

縮小店面 壓低租金

許多零售商不再以各種商品擺滿店面,而是開始使用數據,以線上訂單、社群媒體和客流量分析等要素,為當地居民客製化較少的庫存。此外,升級店面的基礎設施,讓顧客更容易領取和退貨在線上購買的商品。

根據Phillips Edison執行長Jeff Edison的觀察,許多以往不會在面積上妥協的公司,現在反而樂意擠進較小的空間。零售商瞄準新客群,包含愛用免下車和路邊取貨服務的民眾,這些人居住在郊區,並每周有幾天在家工作。Edison認為,過去十年來相當重大的變化,便是商場位置比大小更重要。