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新聞提要■美國實體商店的平均規模為至少17年來最小，據房地產專家觀察，在這十年來，商場的設點位置已經較占地大小更為關鍵。

精句選粹■The average store size in the U.S. is the smallest it’s been in at least 17 years, reflecting profound changes in the way Americans now shop.

電子商務的興起，以及人們對大型商場的日益厭惡，正削弱對百貨公司和其他大型商場對於空間的需求。同時，由於美國人花更多時間外出用餐，或以得來速、外送APP點餐，餐廳和咖啡店正在併吞小型店面。

據商務部統計，2014年時電子商務占全部零售額僅略大於6％，目前已攀升至15％。2016至2020年間，美國有超過千家百貨公司關閉，Sears和Bon－Ton等大型百貨零售商近年來陸續熄燈。

由於顧客在封閉式商場中停留的時間減少，大型零售商Target及Nordstrom等百貨通路紛紛轉向較小的空間，包含梅西百貨也被迫順應這股趨勢。

梅西百貨自2020年2月以來已關閉80家百貨公司，同一時期陸續開設12家小型商店，並計劃在2025年底前增設30家門市。此類型的單店面積為3至5萬平方英尺，大小僅為梅西原百貨商場面積的五分之一。此外，梅西旗下的Bloomingdale已開設三家小型門市，並計劃持續擴張。

數據公司CoStar集團的調查結果顯示，零售商在2023年前三個季度租下平均3,200平方英尺的空間，為該公司自2006年開始記錄以來最低。

CoStar數據顯示，食品及飲料相關公司去年簽署的設櫃租約，占整體近五分之一，大多數針對面積為5,000平方英尺以下的空間。該公司美國零售業分析總監Brandon Svec表示，「現在的購物中心看起來與十年前截然不同，更著重在顧物體驗，以及餐飲部分。」

美國甜點連鎖店Crumbl Cookies為例，自2017年以來在國內開設逾900間分店，其中多數單店面積不到2,000平方英尺。

店面空置率 降至新低

隨著大型空間需求下降，新型店鋪建設規模縮小，且房東正針對閒置的大型店鋪進行劃分或重新開發，因此空置率降至歷史低點。據用不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）統計，全美第三季店面空置率為4.8％，為18年有紀錄以來的最低點。此外，房地產投資信託公司Phillips Edison旗下出租率高達98％，為該公司30年來的最高水準，續約率也在同時間刷新紀錄。

儘管零售業布局產生變化，整體對商店空間的需求仍強勁導致租金持續攀升，而租金成本的上漲促使零售商選擇較小空間。Crumbl Cookies門市沒有座位，因此得以節省成本，該公司盼透過縮小店面壓低租金成本，加盟店獲利就能提高。

縮小店面 壓低租金

許多零售商不再以各種商品擺滿店面，而是開始使用數據，以線上訂單、社群媒體和客流量分析等要素，為當地居民客製化較少的庫存。此外，升級店面的基礎設施，讓顧客更容易領取和退貨在線上購買的商品。

根據Phillips Edison執行長Jeff Edison的觀察，許多以往不會在面積上妥協的公司，現在反而樂意擠進較小的空間。零售商瞄準新客群，包含愛用免下車和路邊取貨服務的民眾，這些人居住在郊區，並每周有幾天在家工作。Edison認為，過去十年來相當重大的變化，便是商場位置比大小更重要。