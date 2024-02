新聞提要■黑幫毒品走私令厄瓜多暴力事件頻傳、治安日益敗壞,迫使該國總統正式向毒梟宣戰。

精句選粹■Drug-trafficking gangs in recent years have turned Ecuador into one of the world’s most violence-plagued nations.

厄瓜多總統諾波亞(Daniel Noboa)近日正式向毒品幫派宣戰,派出軍隊在該國最大城市瓜亞基爾(Guayaquil)街頭加強巡邏,以防止武裝分子再度派出槍手占領電視台,並對於新上任的政府發動一系列攻擊。

諾波亞在廣播訪問中表示:「我們正陷入一場內部武裝衝突。我們正處於戰爭狀態,絕對不能屈服於這些恐怖組織。」

黑幫勢力1月9日對購物中心、醫院與大學校園進行一連串攻擊,導致商店與學校關閉、至少11人死亡。

瓜亞基爾民眾、擔任銷售經理的普拉森西亞(Fernando Placencia)進一步表示,最近的暴力事件令人恐懼,恐怖程度堪比疫情大流行,當時死者屍體堆放在街角。

育有七個小孩的普拉森西亞表示:「所有人都在哭。我們一開始想讓小孩離開學校,但沒有交通工具,大家四處奔跑。這看起來像一場內戰。」

近年來,毒品走私幫派令厄瓜多成為全球最暴力的國家之一,黑幫為了爭奪古柯鹼利益時常爆發衝突。最近至少六個拘留中心發生暴動,一位頭號幫派領袖趁機越獄。

諾波亞1月8日宣布國家進入緊急狀態,以授與軍隊(通常用於支援警察)更大權限打擊強大的犯罪集團。他表示:「我們正在對抗毒品恐怖主義。我們絕不放棄,因為這就是他們想要的。」

打擊犯罪 進入緊急狀態

諾波亞矢言重新控制監獄並將22個幫派歸類為恐怖組織,同時放話要這些組織直接與軍隊一決高下。他同時提案修法,允許厄瓜多引渡罪犯並扣押他們的資產。

厄瓜多民眾以行動支持政府掃黑。社群平台流傳一段影片顯示,一家雜貨店的購物民眾對著士兵鼓掌。部分超市提供免費食物與飲料給軍隊,以展現他們對於維安部隊的支持。

美國與厄瓜多官員表示,幫派爭奪古柯鹼走私路線控制權,是導致該國暴力頻繁的根本原因。警方指出,厄瓜多治安日益敗壞、謀殺率暴增,從2018年每10萬人不到6人增加至2023年的逾40人。

政府承諾 改革監獄系統

諾波亞承諾對於監獄系統展開徹底改革,並歸咎前任政府控制不力,放任監獄淪為幫派的行動總部。他表示,政府希望將幫派領袖、一般囚犯隔離開來。

諾波亞認為,打擊黑幫對於提振疫情爆發以來的低迷經濟非常重要。他表示:「這(經濟)就是為何我們需要迅速且有效地掃黑的原因。」

政治分析師表示,諾波亞自2023年11月上任以來,一直試圖尋找經驗豐富的官員來填補重要的安全職位,同時提出詳細計畫以因應犯罪,努力兌現他競選時承諾的打擊毒品暴力政見。

除此之外,政治風險諮詢公司Profitas總裁烏爾塔多(Sebastian Hurtado)表示:「新政府在許多領域缺乏系統性作法,特別是治安方面。暴力事件為諾波亞帶來民意支持,但他必須把握時機並迅速行動,向外界證明他的措施確實有效。」