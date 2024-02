新聞提要■儘管全球用電量不斷攀升,但受惠於綠能發電持續提高,使碳排放不增反減。

精句選粹■Global emissions from electricity set to fall even as power demand climbs, IEA predicts.

國際能源總署(IEA)表示,全球電力需求未來三年將以更快的速度增長,所幸再生能源與核能的發電量也將達到歷史新高,足以因應大幅增加的需求,碳排放可望進入結構性下滑。

AI、加密幣帶動需求

根據IEA最新報告,到2026年以前,電力需求平均成長率達3.4%,主要受到新興經濟體、人工智慧(AI)、加密貨幣和數據中心的帶動。然而,全球發電廠的碳排放卻可望下滑,因為風力、太陽能、水力、核能等許多低排放能源的比重愈來愈高,估計到2026年這類能源約占全球發電量幾乎一半,反觀2023年此比重不到40%。

IEA執行董事畢洛(Fatih Birol)表示,「令人振奮的是,再生能源迅速成長加上核能發電穩定擴展,在未來三年皆有能力滿足全球電力需求的增長。」

核能發電量 2025登峰

畢洛指出,再生能源帶來的成長潛力明顯,隨著太陽能發電成本愈來愈便宜,加上核能再度成為電力供應的要角,後者發電量預料在2025年達到歷史新高。

2023年全球因發電產生的二氧化碳排放量增加1%,IEA預計今年排放量將減少逾2%,接下來二年還會有較小幅度的縮減。潔淨能源的發電可望持續增長,成長速度將是2018到2023年間年平均增幅的2倍,另一方面,燃煤發電到2026年前預料以年平均衰退1.7%的速度下滑。

再生能源的迅速成長將獲得核能發電的支持。根據IEA報告,儘管多國已提出逐步解除或提早關閉核電廠的計畫,但是估計到2026年底以前,核能發電量每年仍可平均成長約3%。

IEA表示,法國和日本將重新啟用數座核電廠,歐洲、中國、印度和韓國皆有新的核能反應爐開始投入運作。亞洲依舊是核電的成長主力地區,到2026年占全球核能發電比重的3成。

核電是否扮演潔淨能源的角色,多年來一直備受爭議。支持此論點的國家(例如法國)則稱此為穩定可靠、低排放並且可取代化石燃料的替代能源。持反對立場的國家(例如德國)則認為,反應爐發生意外與廢棄物造成的風險與成本實在太高。

目前各國對於核電使用的態度不一,有些國家認為藉由核電才能減少碳排放。去年舉辦的聯合國氣候變遷峰會COP28,美國和21國呼籲到本世紀中葉時,核能發電容量將增加2倍。

IEA報告預測,電力需求增加大多數來自新興市場。中國預料是用電成長的最大貢獻者,其中太陽能光電模組、電動車和原料加工的產量提升,勢必帶動電力消耗。此外,印度也將是主要經濟體之中電力增長最快速的國家。

IEA指出, AI、數據中心和加密貨幣的迅速擴張,都是電力需求大幅增長的動能來源,預計這些方面的用電需求可能會增長1倍,約當於日本的用電量。

在美歐方面,美國電力用量在2022年躍升2.6%,到了去年時需求下降1.6%,主要原因是天氣較溫和的天氣,使得人們對於暖氣和冷氣設備的使用減少,但IEA預料,從今年到2026年之間用電需求將會回升。

2023年歐盟電力需求呈現連續二年下滑,預計最快到2026年才能返回到高水平。